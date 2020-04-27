議員質疑「錢櫃為了抽菸客人關掉通報系統」　消防局坦承動態違規難稽查





▲北市議會針對錢櫃失火意外質詢。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北錢櫃發生大火意外，造成5人死亡悲劇，消防局初步調查發現，錢櫃的自動灑水設備、火警受信總機關閉，不過錢櫃在3月6日聯合稽查以及3月30日做了消防安檢，都已通過檢驗。台北市議員陳重文27日在質詢時質疑，錢櫃為抽菸的客人關掉通報系統，實在難以預防，稽查的效果不大，而消防局也坦言，檢查是合格的，過程中有動態違規。

陳重文詢問，檢查時究竟有沒有開？為什麼現場會關起來？發生火災是關起來？北市消防局副局長畢幼明指出，檢查是有開的，消防系統是好的，「檢查是合格的，過程中有動態違規」。

陳重文認為，為什麼造成傷亡，是因為把消防系統關掉，所以檢查有用嗎？消防局去檢查是一定是復歸、都是正常的，若不合格就叫業者限期改善，臨時約的跟預期的稽查，其實效果不大，KTV不能抽菸，但現實會不會抽菸？偵測器如果有三個人抽菸？畢幼明坦言，「它會感應，是」。

陳重文直言，到現場去的時候，唱歌不抽菸嗎？「都會抽菸，所以業者會把通報系統關掉，怎麼查也查不到，因為你去只能限期改善，所以很無奈，這樣怎麼做火災預防，沒有辦法預防」，因為太多人在包廂裡面抽菸，一抽菸，防煙偵測是全部包廂通報，在唱歌忽然警鈴響了，就沒有人敢去錢櫃，「你們怎麼查都查不到，因為他是動態的違規」。

陳重文批評，不要出了事、死了人才檢討，「但是現實與調查有落差」。如何遏止、杜絕在裡面抽菸？衛生局表示，去年有針對KTV稽查100家次，違規會處罰。陳重文要求，加強處罰力道跟檢查頻率，針對密閉空間、人流量多的把關、嚴格稽查。

其他人也看了這些…

►柯文哲下令！全面清查KTV﹑電影院 錢櫃所有分店合格才能營業

►防疫趴趴走遭疑只在意民眾黨未來 柯文哲：已連任政府不須做廣告

►錢櫃沒送消防計畫「施工偷跑」 柯文哲怒：從重處分

更多熱門新聞…

►錢櫃大火柯文哲不在家被罵爆！ 黃瀞瑩「一張照」護航：有些人默默在現場做事

►內政部：錢櫃一邊裝修一邊營業 「應變計畫沒有提出來」

►錢櫃大火釀5死考慮關閉KTV？ 陳時中：無法維持安全距離就該關