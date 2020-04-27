錢櫃惡火5死！拿「雷射測距儀」進儲藏室充電　105分鐘後爆火光…工頭再遭傳喚

記者張君豪、陳韻如／台北報導

台北林森錢櫃26日上午一起火警奪走5條人命！目前調查出起火點是在5樓儲藏室，而由於5樓為做電梯工程，5樓以上樓板打通，安全逃生梯的門全被打開，讓火勢瞬間一發不可收拾。另外，檢方還查出，事發前工頭疑似拿著雷射測距儀到儲藏室充電，約莫105分鐘後儲藏室就炸出火光，釀成悲劇，而檢方27日再度傳喚工頭，以釐清起火原因。

▲林森錢櫃起火畫面曝光，工頭疑似拿著雷射測距儀電池進到儲藏室內充電釀災。（圖／記者黃彥傑翻攝）

這起大火發生在26日上午10時57分，事發當時火勢瞬間延燒，再加上消防警報設備遭關閉，讓不少民眾難以逃生，最終造成5人死亡1人命危，而48人分別輕重傷送醫治療。

▲起火前工頭拿著雷射測距儀電池到儲藏室充電，約莫105分鐘後起火，檢方再度約談他。（圖／記者黃彥傑翻攝）

稍早錢櫃內部起火點的關鍵影片曝光，現場疑似是工頭拿著雷射測距儀的電池進到儲藏室要找地方充電，當他走出儲藏室105分鐘後，儲藏室就爆出火光，而檢方為此也再度傳喚該工頭，並請他攜帶雷射測距儀電池，以釐清是否是因充電而引發火警，另外檢方在下午2點也重回火警現場勘查起火處。

▲檢方下午2點再度回到錢櫃勘查起火點。（圖／記者黃彥傑攝）

據警方表示，檢方27日與火調人員、偵查隊針對26日詢問包商及業者交待的疑點進到錢櫃大樓內逐層檢查，並釐清每層樓擺放警報系統的位置和五樓起火點現場的燃燒殘骸，希望藉此比對供詞的正確性。不過，檢方下午3時30分許勘查完畢後不發一語離開，而詳細的事發原因仍有待調查。

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