錢櫃沒送消防計畫「施工偷跑」　柯文哲怒：從重處分

▲柯文哲回應林森錢櫃相關議題。（圖／翻攝臉書直播）

記者楊亞璇／台北報導

台北市KTV錢櫃林森店大火掀起全台關注，柯文哲指出，錢櫃犯一個錯誤，申請變更使用執照之後，應該要同時再來申請消防計畫書，然而錢櫃在還沒有申請就先偷跑，「不是沒有法律，有法律在那裡，他沒有遵守」，這也是檢察官的追查重點。他說，事證明確的部分，要求建管處、消防局可以處罰的從重處分。

柯文哲說明，北市府有四項善後工作，社會局、民政局專案關懷小組，針對受害者提供一對一協助，住院病人會拜託醫院同仁給他們最好的照顧，在加護病房其中有一個裝葉克膜，情況相當危急，另外插管病人有7個，有一些吸入性的肺傷害，還是要注意，在加護病房還沒完全脫離險境。第二，社會局、法務局成立專案小組，協助受害者、業者處理賠償有關的事物。

第三點，柯文哲說，全面清查台北市境內KTV、電影院密閉式公共場所，到底有無違規問題，特別是施工中的會去特別檢查，針對所有北市境內錢櫃先全部去檢查，有通過後再讓他們正式營業；第四點則是起火原因以及為何消防設備被關掉，等檢察官調查結果，事證明確的部分，要求建管處、消防局可以處罰的從重處分。

消防局長吳俊鴻強調，107年至108年檢查是合格，他施工才把五大消防設備關閉，會全面清查封閉場所，類似施工又營業的情形，按照消防法處理，今天也會加強臨時稽查，瞭解是否有關畢設備情形。副市長黃珊珊說，建管處依照行政執行法，勒令停止使用，今天會進行錢櫃所有分店消防安檢，消防法規的罰則，有關消防設備破壞造成致人於死，涉及刑事責任，相關消防法官部分，檢查完依照程序處理，從重處罰。

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