影／內政部：錢櫃一邊裝修一邊營業　「應變計畫沒有提出來」

記者楊蕓／台北報導

台北市林森錢櫃26日上午發生火災，造成5人死亡、1命危與48人輕重傷。針對消防法制度是否有缺口，內政部次長花敬群認為，從目前訊息看來，個案應變計畫並沒有提出來，至於制度是否有缺口會再來研議。

▲台北市林森錢櫃KTV 27日發生大火 。（圖／記者李毓康攝）

花敬群27日在立法院受訪時表示，這麼多年來從衛爾康、論情西餐廳等經驗，確實台灣在火災部分有很多精進，消防法也建立很好的制度，這次相信有些個案因素，導致昨天發生不幸的狀況，後續會再來研議是否制度上有缺口，再盡力補強。

媒體詢問，所謂缺口是否指不能一邊裝修一邊營業，花敬群表示，這部份本來就有規定，應該要有災害應變計畫，「目前訊息看起來，似乎昨天的個案，應變計畫並沒有提出來，所以制度上可能沒問題而是個案出一些狀況。」

至於錢櫃因施工把消防系統關閉，花敬群則說，這部分要再了解，建築法、消防法下都有一定規定，背後可能有民事、刑事責任要面對。

▼內政部次長花敬群。（圖／記者屠惠剛攝）

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