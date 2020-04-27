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柯文哲下令！全面清查KTV﹑電影院　錢櫃所有分店合格才能營業

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▲▼柯文哲回應林森錢櫃相關議題。（圖／翻攝臉書直播）

▲柯文哲回應林森錢櫃相關議題。（圖／翻攝臉書直播）

記者楊亞璇／台北報導

北市錢櫃林森店火警釀5死、1命危，公安議題引發關注。台北市長柯文哲27日上午召開錢櫃林森店火災專案會議受訪表示，柯文哲說，全面清查台北市境內KTV、電影院密閉式公共場所，到底有無違規問題，特別是施工中的會去特別檢查，針對所有北市境內錢櫃先全部去檢查，有通過後再讓他們正式營業。

另外，副市長黃珊珊說，今天會去全面清查，檢查消防設施，這是很大的上市公司，也需要對相關行為負責。

柯文哲說明，北市府有四項善後工作，社會局、民政局專案關懷小組，針對受害者提供一對一協助，住院病人會拜託醫院同仁給他們最好的照顧，在加護病房其中有一個裝葉克膜，情況相當危急，另外插管病人有7個，有一些吸入性的肺傷害，還是要注意，在加護病房還沒完全脫離險境。第二，社會局、法務局成立專案小組，協助受害者、業者處理賠償有關的事物。

第三點，柯文哲說，全面清查台北市境內KTV、電影院密閉式公共場所，到底有無違規問題，特別是施工中的會去特別檢查，針對所有北市境內錢櫃先全部去檢查，有通過後再讓他們正式營業；第四點則是起火原因以及為何消防設備被關掉，等檢察官調查結果，事證明確的部分，要求建管處、消防局可以處罰的從重處分。

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