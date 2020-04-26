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錢櫃大火柯文哲不在家被罵爆！　黃瀞瑩「一張照」護航：有些人默默在現場做事

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▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市長柯文哲抵達現場 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市林森錢櫃KTV大火，台北市長柯文哲抵達現場 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台北市錢櫃KTV26日上午發生火警，釀成5人死亡、50多人受傷，台北市長柯文哲未於第一時間前往意外現場坐鎮，遭到不少藍營議員痛罵。對此，北市副發言人「學姐」黃瀞瑩晚間在臉書PO文替處理火災意外的同事抱不平。

錢櫃發生火警的第一時間，副市長黃珊珊立刻到場勘查，當時柯文哲正於屏東枋寮進行市政交流，不過，他接獲火災消息後，便立刻指示消防局長吳俊鴻坐鎮指揮全力救災，也立即停止原訂參訪行程，趕返台北勘災並探視傷者，並下令該棟全面停止營業。

雖然如此，台北市議員游淑慧仍在臉書砲轟，在柯文哲五年多任期內，台北市因火災死亡的人數，連同今天，已經高達80人，比起前台北市長郝龍斌的8年（63人）還高；甚至直指，「該被罷免的應該是柯文哲」，台灣民眾黨柯文哲主席和蔡壁如立委這週末忙著南下高雄拼政治，「可憐的台北，我們的市長，到底在哪裡呢？

黃瀞瑩則在臉書PO出一張照片表示，「這是我的同事，事發後立刻衝到現場，隨時在群組更新現場狀況，還有更多辛苦的打火弟兄，都在第一時間投入救災工作，辛苦了。」

黃瀞瑩說，透過網路上發文、打嘴砲很容易，但是，有些人是默默地在現場做事。

北市府副發言人戴于文26日晚間聲明澄清，柯文哲本週末南下，是上週受屏東枋寮鄉陳亞麟鄉長邀請，前往枋寮進行農漁產產銷、文化發展及地方創生等市政交流，「至於外界部分似是而非的批評，則深表遺憾」。

▲▼北市錢櫃KTV發生大火，市長柯文哲未於第一時間到場引發批評，副發言人黃瀞瑩在臉書表達看法。（圖／翻攝黃瀞瑩臉書）

▲北市錢櫃KTV發生大火，市長柯文哲未於第一時間到場引發批評，副發言人黃瀞瑩在臉書表達看法。（圖／翻攝黃瀞瑩臉書）

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