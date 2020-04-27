錢櫃大火釀5死是否考慮關閉KTV？　陳時中回應了

▲衛福部長陳時中赴立法院財政委員會。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台北市林森錢櫃26日上午發生火警，造成5人死亡、1命危與48人輕重傷。對此，外界又掀起在疫情期間是否關閉KTV的考量？衛福部長陳時中27日受訪時表示，不管任何地方，只要沒有辦法維持距離都要這麼做。

林森錢櫃26日發生嚴重火災，造成54人送醫，其中5人死亡，疏散200名(135男65女)，救出156名。警方目前已經確認所有死者名單，分別是43歲錢櫃男員工林子晨、34歲林軒煒、33歲男子黃嘉二、27歲男子曾冠騰與36歲女子周雨喬。根據名單顯示，有6人到院前沒有呼吸心跳，其中5人已經宣告不治，還有1名男子目前插管、上葉克膜仍在搶救。

陳時中27日上午赴立法院財政委員會就「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行執行情形」進行專題報告。在會前被問及「如果沒辦法保持安全距離，要不要考慮關閉KTV？」他說，「當然，不管任何地方，如果安全距離沒辦法維持，都應該要這樣做。」

事實上，陳時中在26日下午於中央疫情指揮中心的記者會上，也有針對疫情期間KTV管制一事表示，依照目前防疫情形，一時之間不會強烈緊縮，如果店家不能做好保持社交距離、戴口罩等工作，再犯會要求他們關門，但這件事與KTV火警應是兩件事。

指揮中心副指揮官陳宗彥當時也表示，公共安全不能開玩笑，中央、地方都很重視安檢，希望業者安檢完以後，平時也要遵守相關規範，不是只有在檢查時呈現，且要做好疏散等準備工作。