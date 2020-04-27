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錢櫃罹難者投保初步清查出爐！　國壽、中壽、新壽迅速啟動理賠

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▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市長柯文哲抵達現場 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市KTV錢櫃林森店驚傳火警，造成多人傷亡，保險公司紛紛啟動保戶關懷機制，協助後續理賠事項。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台北市KTV錢櫃林森店昨日發生火警，造成5人死亡、超過40人輕重傷。新光人壽、中國人壽、國泰人壽等多家保險公司第一時間啟動清查，掌握傷亡名單後，今（27）日啟動關懷服務機制，協助後續理賠相關事項。

新光人壽表示，昨天在事故發生的第一時間已派人清查，發現有1位罹難者有投保公司保險，核算意外身故保險金為445萬元，今天早上也通知服務人員啟動保戶關懷及快速理賠服務。

針對錢櫃KTV林森店這起火警事件，國泰人壽目前已掌握2名不幸罹難者為國泰人壽保戶，已於第一時間請服務人員前往關懷慰問之意，並啟動主動理賠服務。

中國人壽也對此重大事故表示遺憾，目前已確認罹難者中有2位是中壽保戶，其餘傷者也正儘速確認中。

中壽指出，目前已啟動快速理賠及關懷服務措施，前往慰問協助，盡最大努力協助保戶暨家屬度過難關，祈願傷者儘速復原，並向搶救的警消及醫護人員致上最高敬意。

此外，富邦產險經查後，錢櫃林森店有投保公共意外責任、僱主意外責任險及僱主補償契約責任險，且在事故發生時，立即主動派員前往提供客戶及傷患必要的協助，待完成相關查勘後，將儘速協助客戶辦理後續事宜。

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