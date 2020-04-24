台灣口罩「交易」美國防護衣？　 陳其邁首度公開回應

記者蘇晏男／台北報導

台美再合作！因應新冠肺炎疫情持續延燒全球，行政院這次和美國在台協會（AIT）共同主辦「台美防疫松（cohack）」活動，而政院副院長陳其邁、政委唐鳳及AIT處長酈英傑，24日上午10時也共同出席該活動記者會。對於台美國簽訂防疫夥伴關係聯合聲明中，防疫物資不是「交換」而是「交易」的傳言，陳其邁表示這有很多故事，但現階段防疫才是重點，等疫情過後再講。

▲陳其邁出席台美防疫松cohack記者會。（圖／翻攝自YouTube／行政院開麥啦-2）

陳其邁坦言，這次台美合作有很多故事，在防疫過程中「防疫最重要」，以後也許有很多故事可以分享 。「簡單講是這樣」，這件事是從2月剛開始的時候，當時台灣防護衣材料嚴重不足，透過公衛學者詹長權教授協調美方，「但是因為大家都知道，像口罩、隔離衣等防疫物資，各國都有管控」，所以後來透過美方合作，能夠在3月確保原料可以供應，而且能夠提早交貨，這是美方防疫物資部分，給台灣的幫忙。

陳其邁指出，其它也包括疫苗，「NIH跟我們台灣一家疫苗大廠合作」 或者是在藥物，「這個多國臨床實驗也跟台大醫院合作」，所以我們跟美方合作，其實是透過不同層次、多管道進行，「所以我想這個以後等疫情過後再說，合作防疫才是重點」。