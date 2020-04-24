醫護普篩引爭議！韓國瑜驚：超乎想像　用「三點」解釋



▲高雄市府防疫記者會。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜表示以防疫為由，要讓第一線醫護人員做篩檢，此舉也引起醫護人員反彈，甚至質疑試劑來源。韓國瑜24日強調要做篩檢共有3重點，市府抱持著「感恩的心」來協助，當然也是醫護人員「自願參加」，最後必須得到「中央同意」。

對於韓國瑜喊出，對醫護人員做篩檢，引起不少反彈，甚至還有質疑普篩試劑來源。罷韓法定領銜人陳冠榮醫師、台灣醫事行動聯盟發起人吳欣岱醫師，於SARS防疫期間和平醫院封院第一天的17年後強調，普篩並不是醫護人員對抗武漢肺炎的盾牌，更像是一把架在醫護身上的利劍，參與反韓國瑜普篩連署的高雄醫護相關人員，截至24日08時止，連署人數已超過3,279人。

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▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

被問到普篩試劑是否來自中國？韓國瑜則先笑了一下說：「怎麼會這多奇怪傳言，一個月前跟醫師公會面對面座談，醫師公會負責人把這段時間心路歷程說給我們聽，表示本身心理壓力也很大，一周前跟高雄市民間防疫聯盟他們也很擔心醫護人員，所以才跟衛生局長商量，協助第一線醫護人員，尤其急診、負壓病房的，從大年初一已經辛苦三個月，且接觸這麼多患者，如何協助，也盡心一幫助他們，高雄市府就是感恩的心及自願參加，還需要中央核准配合，市府擠出預算，怎麼會有其他聯想，超乎想像，真的是感恩的心。」

他強調：「如果他們覺得需要去篩檢，我們擠出預算去幫忙，非常謝謝他們，張上淳副指揮官也曾說也不排除對全國醫護篩檢，就代表中央也重視，我們樂觀其成，為何會有這種想法，我們不能理解。」

衛生局簡任技正潘炤穎則說：「在任何國家體內或體外試劑相當嚴謹，有一定審核標準，在高雄使用的一定會要是經過時要經食藥署核可，這也是目前評估過程裡，昨天有召集相關專家進行會議，體外檢驗試劑目前亟待突破在合法取得的議題，第二，陽性陰性該如何處置，我們都有些配套亟待跟中央一起釐清，目前處於研議階段。」

時間對我們來說完全沒用！

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