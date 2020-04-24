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唐鳳「口罩3.0再升級」：期數週一為起始、取貨同時可續訂

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▲▼台美防疫松cohack記者會。（圖／翻攝自YouTube／行政院開麥啦-2）

▲台美防疫松cohack記者會。（圖／翻攝自YouTube行政院開麥啦-2）

記者張乃文／台北報導

口罩實名制不斷升級，日前「3.0」版本正式上路，民眾到超商插卡就能預購繳費。而行政院數位政委唐鳳24日在「台美防疫松（cohack）」活動中再度談及3.0會進行修正。他表示，目前看起來蠻順利的，不過有2個地方會再改進，包括「以週一為起始點」及「雙週為週期」。

唐鳳表示，很高興3.0上路後就成為通路裡使用人數最多，而會繼續升級也是希望普及率增加、覆蓋更多人口。她坦言，一開始也擔心若是長輩或外籍人士雖然有健保卡，但會不會一樣不便。不過，好在超商店員辛苦的指導，她也相當感謝。

唐鳳說，3.0仍然要繼續改進及升級的部分，包括衛福部日前公布希望以「以週一為起始」，因為過去是從週四開始算起，所以日曆變得跟大家不太一樣，為了調整到相同，就從週一開始預購、取購，大家也不用調整時差。

另外，「雙週為週期」是第二個要改進的地方。唐鳳說，民眾在領取口罩的同時也可以直接續購下一次，等於不用跑2N趟，而是跑N+1趟就可以，不過這部分還會再跟超商做確認。

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