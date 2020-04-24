雲端最前線／海軍確診成全民公敵？官兵為支隊長抱不平

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磐石艦群聚感染引發全台緊張，一連串咎責也導致海軍士氣低落，國防部23日記者會向各界喊話，希望多給軍方正面能量，不能抹煞官兵努力。根據國防部資料，敦睦艦隊當時確實因為中共遼寧艦逼近台灣，有執行海上戒護的機密任務，專家也分析，如果一味把國軍罵暈了，反而對台灣沒有任何好處。《雲端最前線》24日邀請中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅、備役少將于北辰以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國防部公布敦睦艦隊發燒紀錄。（圖／記者陶本和攝）

由於國防部調查敦睦艦隊染疫狀況與支隊長陳道輝答詢時的說法不一，引發外界諸多質疑。對此，陳道輝透過通訊軟體向外界澄清艦隊的防疫處置作法，坦承答詢時確實口誤，並承認有下令解除14日的梯口管制，稱22日接受電話質詢時的說法，與事實有出入，因此向大家澄清，避免外界誤解。

為了加強防疫，高雄市24宣布八大營業場所實施實名制，同時間許多縣市也如火如荼準備防役兵推演練，韓國瑜強調防疫兵推並不包含封城演練，但由於6/6就要面臨罷免投票，被部分人士酸是為了拖延時間。此外，高市宣布24位官兵已配合疫調，沒有開罰；休閒娛樂場所也將採實名制。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。