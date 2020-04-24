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高白甜正妹女房仲神秘失蹤　疑投海尋短　警方放棄搜索

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▲▼神秘失蹤的正妹女房仲切爾西•戴克。(圖／翻攝自臉書@Chelsie Dack）▲▼神秘失蹤的正妹女房仲切爾西•黛克。(圖／翻攝自臉書@Chelsie Dack）

國際中心／綜合報導

《太陽報》等外媒報導，英國一名「高白甜」的正妹女房仲切爾西•戴克(Chelsie Dack)，上周日晚淩晨3點從位於諾福克郡大雅茅斯鎮(Great Yarmouth)附近戈爾斯頓鎮(Gorleston-on-Sea)海邊的家裡失蹤後，自此人間蒸發。其後警方展開大規搜索卻仍一無所獲。據信她已經尋短。警方周四(23日)宣布取消搜索行動。

據她的家人形容，黛克皮膚色白晢，高約170公分、身材苗條，留著染過的亮粉色齊肩短髮。她除了是一名正職的房仲之外，業餘之時還兼職美甲師。 案發前一晚，23歲的黛克還跟母親聊了好久，沒想到第二天天未亮人就消失不見。

她的雙親為了尋找女兒急得快發狂。而黛克的姐姐奧利薇亞也在社群媒體上發出訊息說：「近期跟我的妹妹聯繫過的人，麻煩告訴我！」

檢視黛克近期在臉書上發出的貼文，裡面有開心的自拍，也有正常的發言，並沒有讓人值得懷疑的地方。黛克的母親表示，女兒是個非常活潑開朗的人，不可能自殺，很有可能是遭到綁架。警方接獲報案後隨即展開大規搜索，海岸警衛隊也派出直升機在附近的諾福克海岸線搜尋，卻始終一無所獲。

▲▼神秘失蹤的正妹女房仲切爾西•戴克。(圖／翻攝自臉書@Chelsie Dack）

但是周四稍早時，一位朋友在「尋找切爾西․黛戴」的臉書網頁上發布了讓人心碎的消息。當中指出，警方和黛克的家人討論了「黛克失踪的全部情況」後，她的家人請求PO文者更新了有關黛克的消息。上面寫著：「在此，我們心情非常沈重的告訴大家，我們相信切爾西已經自我結束了生命。」

「她的家人都已經傷心欲絕，但也深深感謝所有朋友、鄰居和整個社區的關愛和支持。他們請求大家在這個非常悲傷的時刻，尊重他們的隱私，不過他們仍然堅持著最後一絲希望。」

貼文PO出後，大雅茅斯鎮的警長布列頓(Mike Britton)宣布取消搜索行動。他說：「我們進行了大規模的搜索，動員專門的搜索小組、警犬部隊，國家警察航空局，海岸警衛隊、諾福克低地搜救隊以及海岸警衛隊直升機。很遺憾，沒有找到切爾西的蹤跡，而且自周一凌晨起，她就再沒有使用過銀行帳戶或社交媒體帳戶。加上檢視過監視器的內容後，我們相信她的最後歸宿很可能是已經投奔大海。」

「對切爾的家人來說，這顯然是一個痛苦的時刻。在這種情況下，我們仍會密切關注最新發展的訊信息。 」

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▲▼神秘失蹤的正妹女房仲切爾西•戴克。(圖／翻攝自臉書@Chelsie Dack）

▲▼神秘失蹤的正妹女房仲切爾西•戴克。(圖／翻攝自臉書@Chelsie Dack）

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