澳洲美眉網戀被甩後自殺　負心「男友」竟是閨蜜假扮！

▲ 芮妮․瑪絲丹(左)和閨蜜卡蜜拉․札伊丹的合影。(圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報導

英國《每日郵報》報導，澳洲雪梨一名20歲女子芮妮從2011年11月起開始陷入「網戀」，而且用情極深。被甩後她傷心欲絕，選擇結束自己的生命。然而後來讓人震驚的發現：跟她網戀的「男友」竟然是她的閨蜜假扮的！

芮妮․瑪絲丹(Renae Marsden)是在9年級時認識卡蜜拉․札伊丹(Camila Zeidan)，當時她們才14歲。這段同性友誼很快就演變成浪漫戀情。不過到了翌年，芮妮開始跟一名男孩約會。

卡蜜拉很生氣，因為她不甘心自己的「女朋友」變回「一般朋友」。一天晚上，卡蜜拉奪命連環Call，連打54通電話給芮妮。對方告訴她，應該放下一切。

但卡蜜拉無法消除自己的佔有慾。於是，她採取了另一套策略。他使用別人的照片，偽造了一個身分：一個叫布雷登․史匹特瑞(Brayden Spiteri)的男子。在接下來的18個月裡，「他」透過網路，跟芮妮交往。卡蜜拉則告訴芮妮說：布雷登是她的前男友，但「小布」告訴她，芮妮才是他的「菜」。

布雷登則告訴芮妮，自己因為發生車禍被判過失殺人，目前在古爾本(Goulburn)監獄裡服刑，所以他們無法見面或談話，只能透過傳訊息「聊天」。

在接下來的數個月裡，兩人總共發出超過1.1萬則訊息。2013年7月，卡蜜拉出國度假一個月。期間，她沒有以本尊或布雷登的身分跟芮妮聯絡。芮妮則發了一則訊息給「男友」，告訴對方「不能沒有你」。同時提到「將永遠結束跟卡蜜拉的友誼」。

芮妮的父母認為，卡蜜拉顯然是決心報復。因為不久之後，布雷登傳了一則訊息給芮妮，要求分手。2013年8月5日，芮妮結束了自己的生命， 得年20歲。

案發後，警方發現布雷登根本是卡蜜拉偽造的假身分。芮妮的父母譴責卡蜜拉是「魔鬼」，一心盼望要為女兒討回公道，無奈直到現在仍然未能如願，卡蜜拉並未因任何罪名遭到起訴。

關於此案的死因法庭，上月底在雪梨開庭，卡蜜拉在庭上否認任何罪行，堅稱是芮妮跟她一起創造了「布雷登」這個角色，並表示此舉是為了讓兩人能夠更緊密的「在一起」。此案目前仍在審訊中。

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