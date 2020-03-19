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啪啪啪時倒彈打到臉！40L罩杯巨乳女「痛」下決心縮胸

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▲擁有40L超巨型罩杯的吉寧莎，「痛」下決心「拆彈」。（圖／翻攝自網路)

▲▼擁有40L超巨型罩杯的吉寧莎，「痛」下決心「拆彈」。（圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

南非一名擁有40 L超巨型罩杯的女子，因為被這對「海咪咪」嚴重影響她的日常生活和性生活，終於「痛」下決心「拆彈」(縮胸)。

對23歲的吉寧莎(Senetisiwe Ginindza)來說，這對「大咪咪」是並不甜蜜的負擔。她走路時，兩邊的重磅大咪咪會不斷的碰撞。更慘的是，她做愛時，還會被強烈晃動的大咪咪砸到臉！

她之所以會面臨這個嚴重問題，原因是她罹患「巨乳症」(gigantomastia)。這是一種罕見的病症，會導致女性乳房過度發育。

來自南非米德蘭市(Midrang)的吉寧莎是一名表演者。從15歲起，她就開始跟她的「咪咪「搏鬥」。她說：「那一年我15歲，本來是D罩杯。但接下來卻在短短時間內突然大爆發。我的個子很小、腰部很纖細，所以當胸部突然變大時，它們跟我的身體就變得不成比例，就像身上掛了兩顆西瓜一樣。」

「下樓梯或走路時，它們會互相碰撞，這讓我非常不舒服。我必須用手一直托住它們。跑步更是痛苦，因為它們會在我的面前上下跳動，甚至會彈到我的臉。」

更痛苦的還在後面。她不僅要面對來自陌生人的評頭論足，還必須在性關係中解決這「兩個」棘手問題。在臥室裡，她的伴侶想利用她的大咪咪來做一些「瘋狂的事」，這使得她感覺自己「嚴重被物化」，同時也讓性愛過程變得更為困難，因為這兩顆「西瓜」一直干擾著她。

她解釋說：「當我跟伴侶親密接觸時，會很沒有安全感。因為我的胸部太大，我不知道過程中它們產生怎麼樣的反應。結果它們打到我的臉，我不得不抓住他們。同時因為它們太重了，讓我的背一直很痛。」

「痛」定思痛之後，她終於下定決心解決這「兩」個問題：接受乳房手術，把那對各重2.6公斤的「大西瓜」大幅減重。 她對手術後的結果感到「欣喜若狂」。因為現在的她更容易找到合身的衣服、更方便社交、以及擁有更美好的性生活了。相關報導及更多照片請看這裡

▲擁有40L超巨型罩杯的吉寧莎，「痛」下決心「拆彈」。（圖／翻攝自網路)

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