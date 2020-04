誰沒過去？巨星成名前拍過色情片　成龍、史特龍被點名

▲成龍演藝生涯中唯一的一部情色片:《花飛滿城春》。右邊的是米蘭。圖/翻攝自劇照及電影海報)

國際中心/綜合報導

俗語說,誰沒有過去?不少好萊塢巨星都有過不堪回首的「黑暗史」。例如查寧塔圖(Channing Tatum)就曾經當過「脫衣舞男」。可能是因為新冠肺炎疫情影響電影拍攝工作、影劇記者沒有東西可寫的關係,有外媒最近窮極無聊,竟然翻找出一 些著名影星拍過色情/情色片的過去。當中被點名的包括席維斯史特龍(Sylvester Stallone anSylvester)、卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz)、麥特勒布郎(Matt LeBlanc)、以及功夫電影明星成龍!

現年74歲的史特龍可能是上述這些人當中最資深的。這位在1970年、1980年代以《洛基》(Rocky)、《第一滴血》(First Blood) 等動作片系列知名的影星,未成名前,在1970年時曾以200美元的片酬,演出他的影壇處女作:《在凱蒂與史達的家裡開趴》(The Party at Kitty and Stud's)。這是一部軟調色情片,裡面有「女女戀」、 也有「多P群交」的戲。

1976年《洛基》獲得奧斯卡多項提名後,這部色情片改名為《義大利種馬》(The Italian Stallion),這原是《洛基》電影裡男主角的綽號。史特龍後來接受《花花公子》雜誌訪問時說,他當時在紐約已淪落街頭,因此是在生活所逼的情況下 拍了這部電影。他說:「當時要嘛就是接拍這部電影,要嘛就去搶劫,我已經別無選擇了。結果,我花了兩天時間拍攝、賺了200美元,終於可以不用睡車站了。」

▲史特龍的影壇處女作:《在凱蒂與史達的家裡開趴》。(圖/翻攝自劇照及電影海報)

現年47歲的卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz)從十幾歲就展開她的模特兒生涯。19歲時曾為時尚品牌「S&M皮革時尚」(S&M leather fashion)的內衣系列拍攝過上身赤裸的照片和影片。後來她全力阻止這些東西發行,並且對攝影師和影片拍攝者採取了法律行動。

兩年後,她在金凱瑞的影片《摩登大聖》(The Mask)裡扮演爵士歌手蒂娜卡萊爾(Tina Carlyle),從此聲名鵲起,奠定她的性感偶像地位。後來她又演了《哈啦瑪麗》(There's Something About Mary)和《新娘不是我》((My Best Friend's Wedding)等著名作品。如今,她的淨資產高達1.5億美元(約45億元新台幣)。

在經典美劇《六人行》(Friends)裡以演出「喬伊」崔比雅尼(Joey Tribbiani)一角獲得突破之前,麥特勒布郎(Matt LeBlanc)曾為成人頻道拍攝過軟調色情的電視單元劇:《紅鞋日記》(The Red Shoe Diaries),他在片中有裸露畫面。這是「花花公子娛樂公司」(Playboy Entertainment)在1990 年投資拍攝的電視單元劇,他他在片中有裸露畫面。

妙的是,憑《X檔案》爆紅的大衛達契尼(David Duchovny),曾跟他在同一集裡亮相。 兩年後的1994年,麥特終於憑《六人行》苦盡甘來,在NBC這齣情景喜劇每集片酬高達100萬美元(約3000萬元新台幣)。

讓人較為意外的是,武打明星成龍在這篇報導裡也被點了名。因為一般來說,外國的影視記者對古早的華語電影是了解不多的。不過,他們還是從華文媒體裡得知了這項訊息。

這部被點名的電影是嘉禾公司1975年出品的《花飛滿城春》,據稱是成龍演藝生涯中唯一的一部情色片。它是一部由兩個故事組成的「李翰祥式」民初喜劇,導演是有「李翰祥徒弟」之稱的朱牧。當時成龍還沒成名,用的是陳元龍的藝名。

▲成龍與于倩演出對手戲。(圖/翻攝自劇照及電影海報)

他演出的是第二個故事,在裡面飾演一名人力車伕,跟「鄰家女孩」偷嘗禁果,但被人力車行的老闆娘窺見之後, 在威迫兼色誘之下「佔有」了他,飾演人力車行老闆娘的是邵氏公司著名艷星于倩;飾演「鄰家女孩」的,是後來被曝光曾跟成龍「要好過」的米蘭。

2006年成龍接受廣州《信息時報》採訪時,被問到這椿陳年「艷」事。他說自己並不後悔拍了裡面的「床戲」。他說:「那是在31年前,為了生活,這是情非得已的生存之道。但我也認為這沒什麼大不了的。即使是巨星如馬龍白蘭度(Marlon Brando),以前也曾在影片中裸露過。」

▲《花飛滿城春》電影海報。(圖/翻攝自劇照及電影海報)