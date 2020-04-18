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「喪屍版裘莉」驚傳獄中感染病毒！目前靠呼吸器續命

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▲「喪屍版裘莉」塔芭爾驚傳在獄中感染新冠病毒。(圖／翻攝自IG@Sahar Tabar)

「喪屍版裘莉」塔芭爾驚傳在獄中感染新冠病毒。(圖／翻攝自IG@Sahar Tabar)

國際中心／綜合報導

伊朗著名網紅：外號「喪屍版裘莉」的正妹塔芭爾(Sahar Tabar)驚傳在獄中感感染新冠毒勢，目前命懸一線，僅靠著呼吸器續命。

原名法蒂麥․吉思凡(Fatemeh Khishvand)的塔芭爾，因為是美國女星安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)的鐵粉，從2017年時開始特意搞怪把自己化妝成殭屍模樣，並且把照片上傳到Instagram。由於她妝容多變，層出不窮，這些創意讓她在國際網路爆紅，並且為她贏得「喪屍版裘莉」(Zombie Angelina Jolie)的封號。

有傳說這是整形整出來的，而且多達50次。塔芭爾後來在IG上澄清，儘管是有是整過型，但沒有50次那麼誇張啦！她強 「殭屍妝」主要是靠化妝和電腦修圖完成的。

不過，在風氣保守或極權的國家，人紅未必是好事。去年10月，塔芭爾被伊朗政府以「褻瀆神明、煽動暴力、慫恿年輕人墮落」等罪名逮捕入獄。最近更驚傳她在獄中感染新冠病毒！

代表塔芭爾的人權律師達拉夫尚(Payam Derafshan)發表聲明說，今年22歲的塔芭爾目前是靠著呼吸維繫著生命。他同時呼籲伊朗當局，由於國內新冠肺炎疫情嚴峻，應該釋放塔芭爾出獄。但是據美國駐伊朗人權中心透露，法官己拒絕了保釋的請求。

達拉夫山告訴該人權中心說：「我們發現，在這種惡劣環境下，這位年輕女子如今已經感染了冠狀病毒，這是讓人無法接受的。而且，她的拘留令也被延長了。」

伊朗監獄官員則否認塔芭爾已經感染了新冠病毒。她的代表律師根本是撒謊。德拉夫尚說：「當局否認一切對也們不利的消息，已經變成他們的習慣。」與此同時，德拉夫尚也呼籲伊朗政府在疫情如此嚴峻期間釋放非暴力的罪犯。

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