獻身求藥　俄AV女優願跟發明治新冠肺炎靈藥的人啪啪啪

▲▼「愛愛在瘟蔓延時」。羅斯裔AV女優蘿拉泰勒願意「獻身求藥」。(圖／翻攝自臉書@Lola Taylor)

國際中心／綜合報導

俄羅斯裔AV女優蘿拉泰勒(Lola Taylor)發出「獻身求藥」的英雄帖：願意跟發明治好新冠肺炎(COVID-19)的科學家春風一度。由於她自己是疑似感染者，目前正孤獨在家被隔離中。

原名伊波芙․布雪伊娃(Iyubov Bushueva)的泰勒目前待在莫斯科的家裡。泰勒說，一旦她離開家門，就會被警察逮捕。正因為如此，所以她迫切希望醫界人土能夠儘快找到特效藥。為了激厲這些發明家更努力一點，她願意提供美好的獎賞：跟發明人「床戰三百回合」！

27歲的泰勒在Instagram上宣布了這一消息後，讓她的粉絲非常振奮。一名網友回應說：「這是激發年輕科學家發明疫苗的重要動力啦！」

蘿拉泰勒並非唯一公開討論新冠疫情的色情明星。之前英國女模蘇菲安德森(Sophie Anderson)即利用她的社群平台來宣傳勤洗手的重要，並且獲得了粉絲們的熱烈迴響。

她拍了一支畫面中瀰漫著蒸氣的影片，隱隱約約可以看到她玲瓏有致的曲線。她告訴粉絲說：「要確保經常洗手，保持衛生哦！」 這則貼文迄今獲得逾3.6萬次點擊。

與此同時，由於新冠疫無疆界蔓延，讓許多人被迫「宅在家」，因此反而讓OnlyFans平台上的女直播主生意「強強滾」，有些「佛心來的」女直播主，還給這些寂寞「直男」們放送「好康的」或給予折扣優惠呢！