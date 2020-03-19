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新冠惹禍！自我隔離太無聊　英超球星睡了自己的小姨子

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▲聊是非用圖，兩性，男女，做愛，性愛，床事。（圖／CFP）

一些英超球星因為無法出賽，竟然出軌！（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

新冠病毒疫情打亂了各大體肓賽事，英超足球聯賽也於上周被迫喊停。曾擔任英超球心理諮詢師的英國頂級心理學家波普(Steve Pope)爆料說，一些英超球員因為無法踢球，無比賽可打而走上岔路。當中一人甚至因為不堪長時間隔離所帶來的無聊，結果竟然跟自己的 小姨子( 老婆的妹妹) 上了床！

 據稱，這位未被曝光姓名的球星，是在比賽被取消後，一時迷失了方向，才作出上述糊塗事。

自從兵工廠隊老闆阿泰塔(Michaell Arteta)和切爾西球星奧多伊(Callum Hudson-Odoi)對新冠肺炎(COVID-19)檢測呈陽性反應後，該病毒已迫使許多英超球隊和球員進行自我隔離。波普透露，疫情對足球員心理健康的影響會引發巨大問題，一旦病毒開始擴散，球會將難以應付。

英超的球員多半都是「好野郎」。從表面上來說，他們應該沒有什麼好擔心的。但波普說：「他們極度懷念身為著名球星的表演慾望。 一旦無法在場上發揮而轉向其他事情，往往是對他們自己不利、或是具有破壞性的。」該名球員事後打電話告訴他說：「我出代誌了！我睡了我的小姨子！」

波普表示，許多球員在精神上都很被動。他們被告知何時訓練、吃什麼、到哪裡踢球、該怎麼踢。一旦失去生活重心，就會遭受壓力和產生焦慮、甚至變得憂鬱。有些人因為不知道什麼時候才可以再打球、或是因為無法跟自己的同伴一起練球而感到沮喪。

有些球員也非常擔心自己的未來。包括合約、年紀、要不要跳槽等。根據波普的說法，全英的足球員如今都在拼命的填補生活中的空白，但有些人更轉向不好的方面，例如賭博或偷腥。

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