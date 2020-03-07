卿本佳人　巴西電競女神涉詐欺　遭重判116年徒刑！

▲▼巴西電競女神維多莉歐，她的美絕對給力。(圖／iIG@ShayeneshAyVictorio)

國際中心／綜合報導

外媒報導，巴西前電競選手、參加《絕對武力》(Counter-Strike，簡稱CS或C-S)遊戲系列逾10年的電競女神維多莉歐(Shayene “shAy” Victorio)，因為多項詐欺罪名成立，遭重判116年徒刑。

維多莉歐是《絕對武力》系列遊戲的專業玩家，以shAy作為Gamer Tag成為電競女王，近年退役後轉為全職KOL(關鍵意見領袖，Key Opinion Leader)。

但從2013至2017年期間，她曾經營購物網站。巴西網站Universo Online報導，有118名受害人指稱，他們從來沒收到過她寄來的商品、她也不曾為未能提供商品而給客戶退款。巴西「組織犯罪特別行動組」於是向司法機構提告，控告她涉及多項詐欺罪。

根據巴西複雜的法律體系，即使維多莉歐被判刑，目前也不會被捕。只有等到她上訴失敗後，才會把她解送入監。而即使她的刑期高達116年外加罰款，法律規定，最高的服刑期限是40年。

在2008年首度參加《絕對武力》系列電競比賽的維多莉歐，剛剛在Instagram上更新了她的聲明。她說：「我的工作就是我的形象」，並強調她並不希望被捕、也不會逃亡。她告訴Universo Online說，她的前夫對此宗商業糾紛需負全部責任，但她相信此事很快就會獲得解決。

維多莉歐的律師則發表聲明指出，上述判刑「極為不人道」，並解釋說這其是一個簡單的客服上的問題。該公司也擁有超過一萬名對服務感到滿意的客戶。他們會對「不人道的判決」提出上訴。