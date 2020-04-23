英17歲音樂才女自殺　難忍封城，感覺要被隔離300年

▲17歲的貝絲帕瑪，本是一名才華洋溢的花漾少女。(圖／翻攝自IG@Eugene Henderson)

國際中心／綜合報導

英國《每日郵報》周三(22日)報導，一名年僅17歲的音樂才女貝絲帕瑪(Beth Palmer)被家人發現死在自己的房裡，經過最終確認，她是厭世自殺，讓她的親友都感到難以言喻的傷痛。

沒有任何跡象顯示貝絲有精神疾病或罹患憂鬱症。但隨著英國爆發新冠肺炎疫情造成封城時間一再延長，貝絲曾對家人表示：感覺自己將要被隔離300年，無法完成大學學業、也無法外出跟朋友見面，她覺得世界跟自己隔得好遠好遠。

儘管周圍的人都覺得貝絲是陽光、健康、積極的，但就這樣一個別人眼中的美好女孩，卻由於難以忍受孤寂，輕易的終結了自己的生命。朋友們驚聞噩耗後，紛紛在社群媒體上表達震驚和悲傷，她在薩勒(Sale)高中的老師也深表遺憾。這個充滿音樂才華、被所有認識她的人愛著的女孩，就這樣浮雲一般的飄走了。

貝絲的父親接受媒體訪問時難掩悲傷，家人們更以她的名字成立了慈善信託網頁，把籌募得來的善款捐給大學，用來幫助那些在精神健康上需要幫助的孩子們。他們相信在疫情隔離期裡，發生這樣悲劇的家庭或潛在危機的家庭，並非只有他們 一家，因此希望透過貝絲的死，提醒大家更關注潛在的精神健康問題。

貝絲的死訊傳出後，之前她在Ins錄製的一首歌迄今已獲得逾5萬人次點擊。

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