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「愛愛」在瘟疫蔓延時　「新冠病毒A片」在網路爆紅！

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▲新冠病毒感染者A片在網路爆紅。(圖／翻攝自Pornhub)

▲▼「新冠病毒A片」最大的特色是：「啪啪啪」時一定要戴口罩！(圖／翻攝自Pornhub)

國際中心／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情帶給全球人類極大的衝擊和恐慌。然而，在這等性命交關的事情上，還是有人禁不住開起病態的玩笑來。

最近有一類以新冠肺炎疫情為主題、演出者扮演病人、護理師或醫生的「新冠病毒A片」(coronavirus porn)在網路爆紅，並且在著名A片網站Pornhub裡大量湧現。當中有影片的創作者說， 他們這樣做是為了向大家宣導「衛生的重要」。

新冠肺炎疫情迄今已有將近10萬人確診、數千人因此喪命。但這些駭人的統計數字絲毫未能澆熄某些人病態的慾火。目前在Pornhub上面有112部標題中帶有「新型冠狀病毒」字樣的影片。

其中一支名為「CDC幹員調查荒城武漢的隨身拍影片」(Bodycam Footage of a CDC Agent Investigates Deserted Wuhan)，是從一名穿著防護衣的醫護人員視角拍攝的。他在一家被癈棄的醫院裡跌跌撞撞的走著。然後，一名穿著醫院制服的女子出現在他面前。接下來，男的在仍然穿著防護衣的情形下開始跟她「啪啪啪」。

另外一些有著「新冠病毒」標籤的影片，似乎是一些檢疫後被隔離在家的人拍攝的。原因可能是無聊，或者是：無聊又想賺點零用錢。

一對拍了好幾支相關影片、外號「麻辣炒飯」(Spicy x Rice)的雙人組說，他們這樣做，目的是希望能夠在審查比較沒有那麼嚴苛的地方，教導人們正確的衛生習慣。其中一支影片顯示：一個男的向女子解釋為什麼兩人在「嘿咻」之前要先戴上口罩。

「麻辣」告訴Vice網站說：「我們認為可以透過詼諧的手法，把A片作為傳達合法訊息的一種途徑，這種作法既能夠引起人們的興趣、同時又可以減低被禁止播放的風險。由於每件時事最終都可以導向性這回事，所以啟發了我們拍攝跟新冠病毒有關的教育『性』A片這個點子。因為我們知道人們都會在像Pornhub這類未經審查的平台上搜尋相關關鍵字。」

「麻辣」說，這些影片無意羞辱被困在重災區裡的人，他本人也知道目前被困在武漢的人們日子不好過。他說：「新冠肺炎疫情目前幾乎讓全世界的人都感到恐懼和深不可知。你很想知道些什麼，但有什麼比我們這個方法更能讓你深刻了解人類目前所深陷的全球危機呢？」

▲新冠病毒感染者A片在網路爆紅。(圖／翻攝自Pornhub)

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