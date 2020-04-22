LIVE／紓困特別預算最高加碼至4200億　蘇貞昌親上火線最新說明

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊經濟，立法院21日針對「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案三讀通過追加的1500億元預算，未來視疫情最高可框4200億元。行政院長蘇貞昌22日上午十點將率各部會首長上火線，與民眾面對面談紓困振興進度。《ETtoday新聞雲》全程直播。

行政院22日上午10時將召開「行政院紓困振興進度記者會」，由行政院發言人Kolas Yotaka 主席，行政院長蘇貞昌、「紓困陳時中」政委龔明鑫率領衛福部、經濟部、勞動部、交通部、財政部、主計總處等各部會上火線說明紓困進度，同時也將回應民眾關心的相關時是議題。

因應新冠肺炎疫情，行政院規劃追加1500億元特別預算，立法院21日針對「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案進行表決，在民進黨團人數優勢下，順利完成三讀，將紓困特別預算的經費上限，由原本的600億元提高至2100億元，預計24日邀請行政院長蘇貞昌到立院報告並備詢。





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

在民進黨擁有國會席次多數優勢的情形下，立院表決通過第9條修正案，三讀條文明訂：受嚴重特殊傳染性肺炎影響而依本條例、傳染病防治法第五十三條或其他法律規定，自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，免納所得稅。但自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

根據第11條三讀通過的版本（民進黨團修正動議），特別預算上限提高至2100億元外，並得視疫情狀況，以不超過原預算額度內（2100億元），再編列特別預算，送請立法院審議，但經立法院審議刪除或刪減的預算項目不得流用。也就是未來視疫情最高可框4200億元。