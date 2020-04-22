　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏大3學生打工遇確診官兵全隔離　學生會連署：全校啟動遠距教學

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲屏東大學公告學校最新防疫訊息 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東大學公告學校最新防疫訊息 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東大學先前有敦睦艦隊確診官兵校友到過學校，3位直接接觸的學生被通知居家隔離，屏東縣政府衛生局21日新增的疫調足跡，增加另名確診官兵去過屏東市一家迴轉壽司，當天該校有3名學生在店內打工，依規定要要做居家隔離。校方於上午10時，在在民生校區五育樓一樓穿堂，由學校衛保組林俊達組長與學生會會長徐庭瑜，針對學生會連署啟動全校遠距教學，及目前最新防疫情況與因應措施做說明。

屏東大學表示，昨（21）日下午4時，學校衛保組接獲學生主動通報被衛生單位列為居家隔離對象，經查為學校3名學生於爭鮮迴轉壽司屏東市屏東店擔任工讀生，4月16日晚間時段服務前往該店用餐之敦睦艦隊確診個案，故被列為居家隔離對象。

請繼續往下閱讀...

學校也立即展開相關防疫措施，主動清查3位同學自4/16～4/21相關接觸者與移動足跡，並通知相關系所主任、導師與學生，共計匡列18位與隔離對象直接接觸的同學，請同學返家、校外賃居處或入住學校安心宿舍進行自主健康管理。

其次，疫調發現一名隔離同學曾與班上多名同學共餐，學校基於安全起見，將防疫層級提高避免擴大群聚感染，故要求該班全體學生全數返家進行自主健康管理，並由教務處立即啟動安心就學，總務處安排相關足跡地點場館全面消毒防疫。學校迄今仍未有確診個案，基於安全起見提高防疫層級，進行相關衛教防疫措施，請同學們勿恐慌，務必配合學校防疫措施，進入校園請出示識別證件，配合量測體溫、配戴口罩，勤洗手、保持安全距離，避免前往人群聚集地區；如有相關接觸確診個案或是出現疑似症狀，請儘速就醫通報學校。

►資生堂百優精純乳霜

ET快訊
快訊／敦睦艦隊27人染疫　蔡英文11:00親上火線說明
金正恩緊急時「領導人權限全給妹妹金與正」！　北韓去年就有準備
快訊／高市議會臨時會取消！韓國瑜「200多天不用報告」就下課
林俊傑追Hebe被打槍！　唯一承認的女友是她
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／磐石艦高雄確診官兵再增2例！匡列足跡史…草衙道也入列

3成護師憂欠裝備！防護衣缺碼繼續穿　遮不到脖子只能戴「髮帽」擋

超商預購口罩首日⋯小7機台異常！民眾3次才搞定　20秒內續訂成功嗨：超方便

兒童腳趾佈滿鮮紅腫塊！醫曝無症狀感染「新特殊病徵」：常以為是麻疹、水痘

投書「外交家」！陳時中霸氣籲世衛接納台灣：沒有人該被拋下

屏大3學生打工遇確診官兵全隔離　學生會連署：全校啟動遠距教學

他實測口罩3.0「20秒就搞定！」　一早成功預購2大3小嗨翻：感謝生在台灣

樂不可支！金山湧出新溫泉民眾搶泡腳　交通局潑冷水：等等…還沒驗水質

基隆北海岸大雨特報！「3地區」今降雨最持續　北台灣整天偏涼低溫17°C

潛水做功德！海底世界被破壞　花蓮招募「深海蛟龍」水底撈垃圾

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

海軍24官兵染疫「遍布9縣市」　700人足跡跨南北高雄最緊繃

快訊／磐石艦高雄確診官兵再增2例！匡列足跡史…草衙道也入列

3成護師憂欠裝備！防護衣缺碼繼續穿　遮不到脖子只能戴「髮帽」擋

超商預購口罩首日⋯小7機台異常！民眾3次才搞定　20秒內續訂成功嗨：超方便

兒童腳趾佈滿鮮紅腫塊！醫曝無症狀感染「新特殊病徵」：常以為是麻疹、水痘

投書「外交家」！陳時中霸氣籲世衛接納台灣：沒有人該被拋下

屏大3學生打工遇確診官兵全隔離　學生會連署：全校啟動遠距教學

他實測口罩3.0「20秒就搞定！」　一早成功預購2大3小嗨翻：感謝生在台灣

樂不可支！金山湧出新溫泉民眾搶泡腳　交通局潑冷水：等等…還沒驗水質

基隆北海岸大雨特報！「3地區」今降雨最持續　北台灣整天偏涼低溫17°C

潛水做功德！海底世界被破壞　花蓮招募「深海蛟龍」水底撈垃圾

服從長官？敦睦艦隊染疫　國防部備詢支隊長臨時不視訊

快訊／磐石艦高雄確診官兵再增2例！匡列足跡史…草衙道也入列

磐石艦群聚染疫！蘇貞昌認「成破口」：防疫確實沒有到位

3成護師憂欠裝備！防護衣缺碼繼續穿　遮不到脖子只能戴「髮帽」擋

超商預購口罩首日⋯小7機台異常！民眾3次才搞定　20秒內續訂成功嗨：超方便

原油期貨狂瀉！全球最大原油ETF USO暫停交易

製造業補貼來了！經濟部：今開放申請「穩住30萬人就業」

金希澈硬起來替雪莉具荷拉報仇！　認了「對藝人不再留戀」：不當的話就退出

兒童腳趾佈滿鮮紅腫塊！醫曝無症狀感染「新特殊病徵」：常以為是麻疹、水痘

敦睦艦隊27人染疫　柯文哲：是危機但不要獵女巫

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

嬰兒出生16小時確感染！　醫：懷孕準媽媽們要小心防護

今起連下3天！全台雨、水氣最多時間曝　最低溫探14度

磐石艦官兵228休假下船　醫：沒擋住這波社區感染就爆了

官兵關在海上一個多月　醫：下船沒人去旅社才問題大條

3官兵驗抗體...全無症狀感染！專家憂「10天感染期」擴大範圍

留英女：台人最明白孤軍奮戰心情

案413海軍中尉父為鐵路派出所長　所內員警自主管理

海軍3確診在台中！市府再公布4處所…一中商圈2超商1賣場都入列

更多熱門

相關新聞

票退不掉！球迷怒告大聯盟求償破億

票退不掉！球迷怒告大聯盟求償破億

新冠肺炎癱瘓全球體育賽事，美國災情尤其嚴重，MLB遲遲無法開打，2位球迷想退票卻失敗，讓他們憤而提告大聯盟、球隊和官方售票公司，並尋求集體訴訟，目前已經有超過百名球迷加入，求償500萬美元，約台幣1.5億。

敦睦艦隊召回人員在宜蘭國中集合　市公所急消毒

敦睦艦隊召回人員在宜蘭國中集合　市公所急消毒

返抵軍港才知有新病徵　健康聲明書只問發燒、咳嗽

返抵軍港才知有新病徵　健康聲明書只問發燒、咳嗽

磐石艦備3床負壓病房　岳飛、康定艦最多僅17床

磐石艦備3床負壓病房　岳飛、康定艦最多僅17床

關鍵字：

新冠肺炎屏東大學敦睦艦隊確診隔離

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

國防部拔官3人　部長第一句罵他

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

海軍染疫實習生驚恐爆哭　原因曝光

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

信義區藏億元招待所　警官藝人都來玩

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

譚德塞再拗　外交部戳破盲點打臉

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

林俊傑告白Hebe被打槍！「唯一承認女友是她」

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面