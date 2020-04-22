屏大3學生打工遇確診官兵全隔離　學生會連署：全校啟動遠距教學

▲屏東大學公告學校最新防疫訊息 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東大學先前有敦睦艦隊確診官兵校友到過學校，3位直接接觸的學生被通知居家隔離，屏東縣政府衛生局21日新增的疫調足跡，增加另名確診官兵去過屏東市一家迴轉壽司，當天該校有3名學生在店內打工，依規定要要做居家隔離。校方於上午10時，在在民生校區五育樓一樓穿堂，由學校衛保組林俊達組長與學生會會長徐庭瑜，針對學生會連署啟動全校遠距教學，及目前最新防疫情況與因應措施做說明。

屏東大學表示，昨（21）日下午4時，學校衛保組接獲學生主動通報被衛生單位列為居家隔離對象，經查為學校3名學生於爭鮮迴轉壽司屏東市屏東店擔任工讀生，4月16日晚間時段服務前往該店用餐之敦睦艦隊確診個案，故被列為居家隔離對象。

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學校也立即展開相關防疫措施，主動清查3位同學自4/16～4/21相關接觸者與移動足跡，並通知相關系所主任、導師與學生，共計匡列18位與隔離對象直接接觸的同學，請同學返家、校外賃居處或入住學校安心宿舍進行自主健康管理。

其次，疫調發現一名隔離同學曾與班上多名同學共餐，學校基於安全起見，將防疫層級提高避免擴大群聚感染，故要求該班全體學生全數返家進行自主健康管理，並由教務處立即啟動安心就學，總務處安排相關足跡地點場館全面消毒防疫。學校迄今仍未有確診個案，基於安全起見提高防疫層級，進行相關衛教防疫措施，請同學們勿恐慌，務必配合學校防疫措施，進入校園請出示識別證件，配合量測體溫、配戴口罩，勤洗手、保持安全距離，避免前往人群聚集地區；如有相關接觸確診個案或是出現疑似症狀，請儘速就醫通報學校。

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