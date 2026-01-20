超噁！士官搭新馬輪回台「偷女客鞋射精」　毀損罪被起訴

▲女乘客發現鞋子上沾有穢物，施男坦承在她的鞋內射精。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

陸軍東引地區指揮部一名施姓男士官去(2026)年10月16日返台休假，搭乘台馬交通船「新台馬輪」從東引航往基隆港時，竟闖入船上的女性專屬臥艙，偷拿一名女子的球鞋後在鞋內射精，再放回原處。基隆地檢署最新偵結，認定施男行為已導致鞋子不堪使用，構成毀損罪，依法起訴，至於竊鞋部分，因不具不法所有意圖，則不另論罪。

起訴內容指出，案發當時，施男為求刺激，從婦女專區臥鋪旁拿走林姓女乘客的右腳球鞋，隨後回到自己臥鋪拉上簾子自慰，將精液射入鞋內，再將鞋子放回原處。林女休息時察覺異狀，發現鞋子散發濃烈異味，查看後驚見鞋內有不明液體，嚇得立刻將鞋子打包，向船上服務台反映並報警。施男事後也向船務人員坦承犯行，海巡人員隨即介入調查，並透過監視器畫面及DNA鑑定確認犯行屬實。

施男雖有將鞋子放回，主觀上不具將鞋占為己有的不法所有意圖，依法屬於「使用竊盜」，不構成刑法竊盜罪；但其在鞋內射精，已嚴重減損鞋子價值，造成被害人噁心、厭惡並不敢再使用，明確侵害他人財產權益，因此認定涉犯刑法毀損罪，向法院聲請簡易判決處刑。