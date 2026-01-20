　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超噁！士官搭新馬輪回台「偷女客鞋射精」　毀損罪被起訴

▲女乘客發現鞋子上沾有穢物，施男坦承在她的鞋內射精。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲女乘客發現鞋子上沾有穢物，施男坦承在她的鞋內射精。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

陸軍東引地區指揮部一名施姓男士官去(2026)年10月16日返台休假，搭乘台馬交通船「新台馬輪」從東引航往基隆港時，竟闖入船上的女性專屬臥艙，偷拿一名女子的球鞋後在鞋內射精，再放回原處。基隆地檢署最新偵結，認定施男行為已導致鞋子不堪使用，構成毀損罪，依法起訴，至於竊鞋部分，因不具不法所有意圖，則不另論罪。

起訴內容指出，案發當時，施男為求刺激，從婦女專區臥鋪旁拿走林姓女乘客的右腳球鞋，隨後回到自己臥鋪拉上簾子自慰，將精液射入鞋內，再將鞋子放回原處。林女休息時察覺異狀，發現鞋子散發濃烈異味，查看後驚見鞋內有不明液體，嚇得立刻將鞋子打包，向船上服務台反映並報警。施男事後也向船務人員坦承犯行，海巡人員隨即介入調查，並透過監視器畫面及DNA鑑定確認犯行屬實。

施男雖有將鞋子放回，主觀上不具將鞋占為己有的不法所有意圖，依法屬於「使用竊盜」，不構成刑法竊盜罪；但其在鞋內射精，已嚴重減損鞋子價值，造成被害人噁心、厭惡並不敢再使用，明確侵害他人財產權益，因此認定涉犯刑法毀損罪，向法院聲請簡易判決處刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃國昌等6立委確定請辭
經典賽秘密武器曝光！　精準控制已投入使用
快訊／2台灣遊客失聯　火山口北側「疑似發現機體殘骸」
逆子課金打電玩！拿母給的錢買刀　冷血到令人毛骨悚然
快訊／賴清德不出席彈劾聽證會　32朝野立委將獨自撐場
蔥油餅夫妻死狀悽慘！逆子「剁豬肉式」亂刀狂砍　集中頭部刀刀見
快訊／雙屍命案　母女雙亡
馬克宏拒入和平理事會　川普威脅「課200%關稅」還酸：他快下
Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰：脫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中和轎車暴衝！「保齡球式」連撞1騎士卡車底　警民抬車搶救

花蓮縣新任警察局長范織坤上任　徐榛蔚盼持續打詐落實春安

彰化警察局長上任！刑事專才陳世煌接棒　首要任務打擊詐騙

投資失利欠債800萬！女保險員「偽造保險單」　狂詐1500萬遭起訴

懷疑學生偷抄聯絡簿！全班面前公審逼問　國中師判賠3萬9

快訊／台南驚險車禍！拖板車輾壓機車　騎士右腿慘卡輪下

快訊／2週沒見到人！里長急報警破門　高雄母女檔倒臥屋內死亡

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

蔥油餅夫妻死狀悽慘！逆子「剁豬肉式」亂刀狂砍　集中頭部刀刀見骨

主播涉國安法遭羈押！換法官才同意搜索　桃園市調查處回應了

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

中和轎車暴衝！「保齡球式」連撞1騎士卡車底　警民抬車搶救

花蓮縣新任警察局長范織坤上任　徐榛蔚盼持續打詐落實春安

彰化警察局長上任！刑事專才陳世煌接棒　首要任務打擊詐騙

投資失利欠債800萬！女保險員「偽造保險單」　狂詐1500萬遭起訴

懷疑學生偷抄聯絡簿！全班面前公審逼問　國中師判賠3萬9

快訊／台南驚險車禍！拖板車輾壓機車　騎士右腿慘卡輪下

快訊／2週沒見到人！里長急報警破門　高雄母女檔倒臥屋內死亡

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

蔥油餅夫妻死狀悽慘！逆子「剁豬肉式」亂刀狂砍　集中頭部刀刀見骨

主播涉國安法遭羈押！換法官才同意搜索　桃園市調查處回應了

中和轎車暴衝！「保齡球式」連撞1騎士卡車底　警民抬車搶救

去日本玩「結帳前1舉動」超貼心！店員一看好驚喜　網讚爆：學到了

快訊／運動部批SBL賽事誠信、場地安全疑慮　中華籃協4點聲明回應

大聯盟名記者點名！林詩翔銷魂變速球「讓人想起霍夫曼」

動力火車尾牙狂唱30場！　「吸金破7千萬」加碼老婆紅包：我的就是她的

肯德基原味蛋撻「超極酥」上市　感謝回饋「蛋撻買一送一」個人餐享1元蛋撻

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

南科營收衝2.26兆創新高　周邊預售買氣「腰斬再腰斬」

冬天常做的3個美肌地雷！洗太熱、只補霜都是錯

西門子宣布收購ASTER　強化PCB設計測試整合能力

【朋友暫時登出】看到韓國帥哥後　她大腦直接重開機XD

社會熱門新聞

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

即／趙少康大罷免2度亮票喊失誤！　一審判決結果出爐

蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

刀刀見骨！高大成揭「父母滿手傷」原因

林宸佑被聲押馬上乖乖　直播抖內金流藏玄機

逆子逃亡45小時只剩587元　雙親滿地鮮血揭他鬼扯供詞

控男性侵等不及判決　女撂人囚男遭判6月

趙少康大罷免「亮票」遭求處重刑　一審今早宣判

即／逆子「37刀弒親」移送新北檢！親友敲窗怒吼：出來垃圾

基隆男車站遭列車撞擊　卡車底身亡

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

他嫌每月5千零用錢太少　竟狠殺父母

更多熱門

相關新聞

長榮航空駐四川前代表企圖行賄官員　遭判6月

長榮航空駐四川前代表企圖行賄官員　遭判6月

長榮航空公司10多年前派駐四川的首席代表喬思齊，遭到大陸情報單位吸收，日前以10萬元的代價，想要收買行政院的官員，並在台發展共諜組織，但遭識破並檢舉。台灣高等檢察署偵辦後，去年10月間提起公訴，案經高等法院審理後，20日認定喬男有罪，判刑6月、褫奪公權1年，並沒收不法所得3萬多元人民幣。可上訴。

男車內槍殺前女友！伴屍31小時撞燈桿才曝光

男車內槍殺前女友！伴屍31小時撞燈桿才曝光

陸籍漁民走私高純度海洛因等毒品　4人起訴

陸籍漁民走私高純度海洛因等毒品　4人起訴

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

幫友談判剖蚵工持衝鋒槍「狂轟十多發」　嘉檢起訴7人

幫友談判剖蚵工持衝鋒槍「狂轟十多發」　嘉檢起訴7人

關鍵字：

東引新馬輪毀損起訴

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面