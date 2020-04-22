敦睦艦隊召回人員在宜蘭國中集合　阻防疫破口！公所緊急消毒

▲敦睦艦隊召回人員在宜蘭國中集合，阻防疫破口宜市公所緊急大消毒。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

21日晚間傳出宜蘭國中校門區域為緊急召回海軍敦睦艦隊官兵集結點之一，宜蘭市公所為避免防疫破口，立即在市長江聰淵指示之下，連夜整備消毒相關器具，22日上午調派消毒車輛及相關作業人員，前往宜蘭國中校門口及周邊區域進行消毒作業，圍堵可能出現之防疫破口。

宜蘭市公所表示，肩負遠航訓練任務出航帛琉的海軍敦睦艦隊，因出現確診官兵，由國防部在4月18日下午緊急召回700多位參與演訓的艦隊官兵，為快速召返敦睦艦隊官兵送至檢疫所隔離，及避免造成地方恐慌，在未告知所在地方政府的情況下，國防部將位於宜蘭市的宜蘭國中校門區域設置為全台19處集結點之一。

當天共有6人於宜蘭國中校門附近集結上車，儘管國防部的集合點提醒注意事項中，已經要求包括避免搭乘大眾交通工具、就近集合以減少官兵在外接觸範圍，以及由家屬載往集合點等防範措施。

但宜蘭市公所在獲悉相關訊息後，仍然以高規格防疫的態度進行準備，連夜整備消毒相關器具，於4月22日上午調派消毒車輛及相關作業人員，前往宜蘭國中集結點及周邊區域進行消毒作業，要將可能出現之防疫破口進行圍堵，要讓民眾安心，同時協力完善防疫戰線。

宜蘭市長江聰淵說：「海軍敦睦艦隊官兵肩負重大國家任務出航，卻因為出現確診官兵而引發疫情緊張的狀況，確實讓部分民眾對於防疫信心降低，我要特別呼籲大家不要給這些官兵過多苛責，同時也要信任中央疫情指揮中心的指揮與疫情調查，面對肺炎病毒無形且無情的危害，我們要給予給多信任，共度危機；宜蘭市公所自疫情蔓延以來，也從未懈怠，對於轄內任何可能的防疫破口，都會立即進行圍堵，與中央攜手建構完善防疫網絡。」

江市長同時呼籲民眾，透過「疾管家」LINE帳號，掌握正確疫情資訊，不要傳播未經證實的消息，也要繼續落實勤洗手、適當時機戴口罩，以及保持社交距離的原則，如懷疑有疑似症狀，速撥1922專線尋求協助。

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