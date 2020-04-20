紐西蘭28日降至第3級警戒「部分企業復工」　澳洲維持禁令

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）宣布，預計28日0時起降至第三級警戒。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

紐西蘭新冠肺炎疫情減緩，總理阿爾登（Jacinda Ardern）於20日宣布，全國預計28日0時起降至第三級警戒，大部分國民仍需待在家中、維持社交距離，學校、日間托育中心、外送餐點與網路銷售店家將可重新運作。澳洲的疫情也獲得控制，但總理莫里森（Scott Morrison）表示，未來4周內不會放寬禁令。

根據《衛報》，紐西蘭3月25日起實施全國封鎖與禁足令。總理阿爾登表示，嚴格措施已經「阻止了一波破壞」，但仍將延長幾天，預計28日從最嚴重的第四級警戒降至第三級，大多數民眾仍須待在家中，不過可以到戶外運動，也能夠稍微擴大社交圈。

▲紐西蘭封鎖期間，民眾在窗台擺上泰迪熊，藉此提振士氣。（圖／達志影像／美聯社）

如果能夠確保民眾保持社交距離，部分企業與服務將可重新營業，包括透過網路銷售的店家、外送餐點等等。學校、日間托育中心也可恢復運作，可是僅適用於父母都必須工作的孩童與10年級（大約14歲）以下的學生。此外，也允許一些業者回到營業場所，準備重新開張。

阿爾登坦言，禁令延長對於民眾而言有些艱難，但大家「已經為了我們犧牲太多，現在不能失去這些成果。」她說，紐西蘭已經「打破傳染鏈」，把感染率降低到0.48％，代表每名患者感染不到0.5人，感謝所有國民的努力與貢獻，並透露，第三級警戒預計維持2周，政府5月11日將決定是否延長，或者降至第二級，允許更多社交與企業自由。

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上周表示，未來4周不會鬆綁禁令。（圖／達志影像／美聯社）



《路透社》報導，澳洲人口最多的3省20日僅通報7例，全國單日新增病例降至40人以下，疫情減緩。總理莫里森上周表示，內閣將會考慮解除非緊急手術的限制，可是封鎖令在未來至少4周內不會鬆綁。

許多州長跟著呼籲大眾保持社交距離，維多利亞省省長安德魯斯（Daniel Andrews）說，「我們都做出了很大的犧牲，付出很多」，直到澳洲增加檢測能力、加強接觸史追蹤以前，目前的限制不會做出任何重大的放寬或鬆綁。

▲澳洲雪梨邦迪海灘附近的醫療人員進行「得來速式」的新冠病毒檢驗。（圖／路透）

雖然政府與中央銀行將挹注3200億澳幣紓困，一些輿論認為疫情已經受控，為了避免失業率來到10％、創下16年新高，應該逐步放寬限制。157名經濟學家20日發表公開信，呼籲政府優先控制疫情，「除非我們能夠先全面解決公衛危機，否則無法擁有正常運作的經濟」。

澳洲當局也推出另一個防疫核心策略，也就是使用手機App追蹤用戶、病例的行動，引發隱私議題爭議。此外，坎培拉醫院的傳染疾病醫師科利格農（Peter Collignon）認為，雖然澳洲防疫有所成效，但不太可能完全根除疾病，「你必須看看紐西蘭與台灣，他們在遏止病毒傳播方面都非常成功，病例仍不斷出現。」

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