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扯爆！敦睦艦隊召回官兵集結台中一中　遊覽車闖校園遭驅離

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▲▼台中一中校門口。（圖／翻攝Google Map）

▲敦睦艦隊官兵台中集結，竟選在人潮眾多的台中一中校門口。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

軍方狀況外又一樁！敦睦艦隊磐石艦傳出群聚感染，軍方18日緊急召回艦上官兵集中檢疫隔離，卻傳出台中集結點選在人潮眾多的台中一中校門，軍方防疫車未知會校方更直衝校門內，所幸校方緊急阻止，將防疫車請出去，相關人員未進入校園，虛驚一場。

據了解，敦睦艦隊傳出有官兵確診新冠肺炎後，軍方18日開始緊急在各縣市召回艦上官兵，集中檢疫隔離。其中，台中集結點竟選在台中一中校門口，一旁則是人潮眾多的一中商圈，適逢周末，許多民眾都在逛街。誇張的是，軍方未事先知會校方，竟將要載官兵的防疫大型遊覽車開入校園內，校方得知立刻以「師生安全」為由，命令已進校園的2輛防疫車離開，並另尋集結點。

請繼續往下閱讀...

台中一中表示，軍艦傳武漢肺炎群聚個案，相關檢疫工作茲事體大，不能兒戲。校園師生達3千多人，怎可未知會就將車開進校園。經與軍方溝通後也同意另尋他處，相關人員均未進入校園，虛驚一場。

有學生家長得知也痛批軍方作法粗暴並指出，台中市早已禁止校外人士進入校園防疫，軍方自己捅出防疫大破口，竟還選校園集合艦上官兵，還打算在校園內做相關作業，讓校園蒙上染疫危機，令人不解。

中一中校長陳木柱得知後，19日立刻請環保局清潔隊到校園消毒，今天也將校園周邊包括一中街、育才街、雙十路等人行道、校門與莊敬樓間前庭等完成消毒，確保校園環境安全。

中市衛生局表示，經查有一名官兵在台中集合後有發燒現象，但集合點位於戶外，屬開放空間，且該艦官並確認未進入校園，已請清潔隊完成中一中周邊消毒，請民眾及師生放心。

年輕好簡單～～


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