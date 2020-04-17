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美媒、英國智庫：疫情促使「西方主流意識對中國反感」

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲美國媒體與英國智庫紛紛指出，新冠肺炎疫情導致西方主流意識對中國反感。圖為北京首都國際機場。（圖／路透社）

文／中央社台北17日電

分析指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情肆虐全球可能正促使「對中國的反感」成為西方社會主流意識，疫情過後，中國與西方的緊張關係將加劇。

英國智庫「政策交流」（Policy Exchange）14日主辦了有關疫情後各國對華政策是否變化的在線研討會，前英國首相布朗（Gordon Brown）的外交政策顧問伍德（Stewart Wood）表示，「我認為這就是個對中國反感的時刻。至少有這樣的風險，在美國和英國，甚至可能在更大範圍的西方社會，這種反感有成為主流的風險」。

《美國之音》今天報導，美國最新的一項民調也印證了伍德的說法。哈瑞斯民意調查（Harris Poll）本月3至5日針對1993名美國人進行的調查顯示，90%的共和黨人和67%的民主黨人認為中國政府應該對2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）疫情負責；只有22%的共和黨人和34%的民主黨人相信中國公開的疫情數據是準確的。

據調查，美國兩黨的支持者普遍認為中國是不能信任的；美國政府應在貿易和整體關係上對中國採取強硬的立場，而不是依賴於中國政府釋出誠意和善意。另有71%的受訪者認為，疫情危機過後，美國製造商應該撤離中國。

▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲新冠肺炎擴散全球，目前已經累計超過210萬例、14萬人以上死亡。圖為武漢解除封城。（圖／路透）

《華盛頓郵報》8日在報導中援引哈瑞斯民調主任潘恩（Mark Penn）說，「在當今分裂的世界裡，這是難得的共識。中國政府說什麼做什麼，幾乎沒人信了」。

澳洲前外長唐納（Alexander Downer）在同一場研討會說，這次疫情對中國的國際聲望造成巨大打擊，不僅是歐美決策者和精英對中國抱持負面觀感，一般民眾也是如此，「疫情過後，中國與西方在其他方面的緊張關係會進一步加劇」。

報導分析，中國在早期對疫情的隱瞞以及對「吹哨」醫生的打壓都大大影響中國共產黨的形象；隨後，北京為了找回面子在全球各地加強疫情外交宣傳攻勢，提出「世界感激中國」、「中國體制優越」等觀點，更加深了西方對中國的反感。

中國「戰狼」外交官的做法更加深這種惡感，例如中國外交部發言人趙立堅稍早前聲稱病毒可能源自美國軍方就引起華府的憤怒，美國總統川普（Donald Trump）曾因此將病毒稱為「中國病毒」。

▲▼ 武漢肺炎,穿著防護衣的保全人員站在北京地鐵站入口處檢查乘客體溫。攝於2020年1月25日。。（圖／達志影像／美聯社）

▲身穿防護衣的保全人員站在北京地鐵站入口處檢查乘客體溫。（圖／達志影像／美聯社）

疫情也讓越來越多西方國家重新審視與中國的關係，特別是在供應鏈方面的依賴。這些國家擔心，中國對自家公共醫療衛生以及經濟領域有巨大的影響和威脅。

面對醫療物資嚴重依賴「中國製造」的困境，包括川普在內的美國官員和議員已多次呼籲美國要擺脫對中國醫療設備和物資的依賴，要讓供應鏈、特別是醫藥供應鏈回歸美國。

英國保守黨資深議員、國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）日前也在《週日郵報》（Mail on Sunday）發表評論說，中國「像傳播病毒那樣迅速傳播不實訊息」，英國在疫情結束後必須重新檢討與中國的關係。他說，「我們希望進口中國的產品和他們的專制主義價值體系？還是我們英國與其他自由國家合作，減少我們對專制的依賴？」

歐盟委員會競爭專員維斯塔哲（Margrethe Vestager）最近也對英國《金融時報》表示，歐盟各成員國政府應當購入歐洲企業的股份，以避免歐企在危機中遭中國資本收購。

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