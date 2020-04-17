普丁大讚中國防疫　與習近平通話：「責怪北京隱瞞疫情」只有反效果！

▲俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平通話表示，責怪北京隱瞞疫情只會產生反效果。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁16日與中國國家主席習近平通話，他們認為，試圖責怪北京太晚通報、隱匿新冠肺炎疫情，只會造成「反效果」。普丁大力稱讚北京的防疫行動，並說有人企圖抹黑中國，令人無法接受。習近平則提到，這些批評把病毒政治化，不利於國際合作。

《亞洲新聞台》（CNA）報導，美國總統川普先前抨擊中國隱匿疫情，華府目前也正在調查新冠病毒是否來自武漢的實驗室。普丁與習近平16日通話，並沒有直接指涉任何國家，但一致認為，試圖責怪北京延遲通報、隱匿疫情，只會造成「反效果」。

根據《新華社》、克里姆林宮聲明，普丁稱讚中國防疫是「一致且有效的行動，讓國內流行病情況獲得穩定」，他也說，「有些人試圖抹黑中國」，這是「令人無法接受的。」習近平則表示，將疫情政治化的企圖「不利於國際合作」。

此外，2人也在通話中提到，已經準備好互相協助防疫，具體計畫包括交換專家，提供醫療設備、防護設備與藥品等等，強調中俄的「戰略夥伴關係」。普丁的辦公室聲明，「2位領導人相信，透過持續緊密合作，我們的國家將能夠成功克服疫情挑戰。」

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