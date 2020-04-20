川普讚「全美檢測418萬人」重大里程碑！擴大10兆紓困法案…明日達共識

▲美國總統川普宣布，國內已有418萬人接受新冠肺炎檢測，達到重大里程碑。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普19日宣布，國內累計418萬人接受新冠肺炎檢測，達到重大里程碑。他也提到，3500億美元（大約新台幣10兆）的小型企業紓困法案《薪資保護計畫》（Paycheck Protection Program）最快明日可以達成兩黨共識，成功擴大規模、增加資金。

川普19日在記者會上宣布，全國已有418萬人接受檢測，是篩檢規模的重大里程碑。他認為，兩黨的努力成功降低死亡病例數，「我們可能會有幾百萬例死亡，我們如今看起來將有6萬例死亡，比原本以為的最低數字少了4萬。」

川普朗讀《華爾街日報》的一個段落，文中肯定總統與私部門展開新合作關係，「重振了美國一度沒有意願被激發的行動」，以此回應外界對於他在防疫方面無所作為的批評，「這真的很難被激發，但我們還是做到了。」

川普透露，兩黨正在針對紓困法案拓展資金的提案進行「非常好的協商」，最快明（20）日就會達成共識，「我們希望協助醫院與鄉村醫院，這是援助計畫的一部分。我們明天就能夠知道答案。」他也主張，美國內部需求獲得滿足，政府已向墨西哥等國家送出「頗大數量」的呼吸器，「我們現在是呼吸器之王。」

《福斯新聞》報導，3500億美元的小型企業紓困法案《薪資保護計畫》資金16日就已耗盡，國會議員針對擴大規模、挹注更多資金展開協商，但民主黨先前一度阻止法案通過，主張醫院應獲得更多檢測經費，也未受到共和黨反對。

根據CNN，美國申請失業人口激增，自從3月14日以來大約2200萬人首次申請補助，占了全國勞動力人口大約13.5％。一些民眾要求重新開放經濟、爭取自由，國內一些地方爆發示威。

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