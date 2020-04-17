馬克宏質疑北京「疫情透明度」：若以為中國防疫更好就太天真！

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也對於中國處理疫情的透明度表示質疑。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於16日表示，如果以為中國的防疫工作做得比西方國家更好，那就「太天真了」。他也質疑北京處理疫情方式與透明度，接受採訪時更直言，「很顯然發生了一些我們不知道的事情。」

馬克宏接受《金融時報》（Financial Times）採訪時被問到，中國政府以威權方式遏止疫情，是否暴露出西方民主社會的弱點。他表示，「考慮到這些差異、選擇以及我所尊重的當代中國，我們不要天真地說，它在處理這個問題上表現得好多了。我們不知道。很顯然發生了一些我們不知道的事情。」

馬克宏認為，開放社會與壓制真相的社會無從比較，但為了對抗疫情而放棄自由，將會威脅西方民主，「我們不能接受。你不能以健康危機為理由，放棄根本的DNA。」

BBC報導，中國駐法大使館官方網站上先前一篇文章指出，西方國家放任老年人在養老院中死去，外交部召見中國大使「表達不贊同」。但是，北京認為這是一場誤會，外交部發言人趙立堅（Zhao Lijian）說，中國從來沒有，也無意對於法國防疫做出任何負面評論。

新冠肺炎導致全球超過210萬人染疫、14萬人死亡，許多國家質疑中國延遲通報、隱瞞疫情。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）16日表示，英國與中國可能沒有辦法回到以前的關係，確實有必要釐清一些關於病毒傳播的「尖銳」問題。

美國總統川普也指責北京隱匿疫情，他15日透露，華府正在調查新冠病毒從「武漢病毒研究所」（WIV）外洩的可能性，「我們正在針對這個可怕狀況進行非常徹底的調查。」

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