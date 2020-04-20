我曾在海軍醫務室服務！醫曝前線真相…別再說醫官隱密病情

▲敦睦艦上一夜爆增22名確診病例，累計人數到達24例。（圖／中華民國海軍）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）19日新增22起確診案例，其中21例為敦睦艦隊官兵，至今累計已24人感染。對此，網路上出現不少民眾責備船上軍醫官知情不報、刻意隱瞞等謾罵的字眼，但肝膽腸胃專科醫師吳文傑在臉書粉專《吳文傑醫師的健康筆記》表示，醫護常常是第一線，出事後也常常是第一線被責怪檢討，希望大家多多體諒，不會有醫師要隱密病情的。

吳文傑表示，自己曾在海軍醫務室義務役一年多，經歷過艦艇上的生活，海軍官兵生活空間小，幾乎大多在船內工作生活，靠港會有放風時間一兩個小時，放假時間更是減半在放，跟陸軍空軍都不太一樣，吃飯的飯廳也是小小的，大家都特別緊密生活，所以這次船上疫情，可能感染人數會比郵輪多。

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▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

「哪些有症狀的人需要篩檢，這說交給醫官決定，我是覺得很困難啦！」吳文傑表示，要做到滴水不漏的篩檢，最好方法就是有感冒症狀就篩檢，不然臨床一定會有漏掉，最後再說醫官隱密病情，船上醫官比誰更了解，船上如果一個人得到感染，全艦官兵風險是會有多高。

吳文傑指出，第一線的醫師，常在為到底要不要篩檢通報在困惱，如果每個來都做，不太會漏掉患者，但是大部分一定都不是，病患的生活工作一定會受很大的影響，檢查出來不是新冠肺炎後，難保患者秋後算帳看診醫師誤判，讓他們要請假甚至被家人朋友隔離等等。

「沒有最好，只有更好。」吳文傑也表示，海軍官兵生活是值得讓人敬佩的，出事後，醫護人員卻常是第一線被責怪檢討，希望大家多多體諒，不會有醫師要隱密病情的，尤其是海軍船上軍醫官，這個機會真的是不大可能。