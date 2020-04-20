台南磐石艦確診個案16日逛花園夜市　3外縣市個案疫調足跡曝光　

▲台南市衛生局公布高雄市新冠肺炎確診個案台南活動史。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局查出，國軍台南確診個案，4月16日晚上還曾前往台南市北區花園夜市逛夜市，買紅妃香腸大腸、魚池紅茶及其隔壁的泰式奶茶、延記臭豆腐、拔絲地瓜等，衛生局已進行防疫消毒措施。

國內敦睦艦隊官兵武漢肺炎群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心與台南市政府防疫團隊積極執行疫情調查，並公布其中地點及時間供市民朋友提高警覺，所有地點市政府均已確認清潔消毒狀況，請市民勿過度恐慌。

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根據疫情調查，3位外縣市確診個案曾於4月17日分別到訪過若干地點。其中第1案在下午5時至6時在東區崇學路的教室上課，個案本人與現場的89位學員均有戴上口罩（包含67位台南人），已將全數列為居家隔離者；第2案在17日下午4時至晚上6時30分到奇美博物館外圍拍照，晚上8時30分至10時至民族路三段的鬍鬚忠牛肉湯用餐，當晚入住創意設計民宿。

第3案活動地含北門及學甲區周邊，中午12時48分停留過南鯤鯓代天府約40分鐘，下午1時30分抵達保安宮短暫停留10分鐘，下午1時50分在錢來也商店待了15分鐘，下午2時再前往萊爾富鹽福店5分鐘內購物，下午2時30分到水晶教堂，下午2時50分到鹽田，最後下午3時50分至學甲國中附近品嘗蔥抓餅後離去。

此外，台南市衛生局查出，台南市確診個案在4月16日晚上7時多-8時多亦有前往花園夜市遊逛，在夜市入口處有量測體溫，同行2人均無發燒，過程中，有買紅妃香腸大腸、魚池紅茶及其隔壁的泰式奶茶、延記臭豆腐、拔絲地瓜等。

市長黃偉哲提醒市民朋友，防範COVID-19要落實勤洗手，留意社交距離或戴口罩。市民朋友在上述時間和地點曾造訪者，必須自主健康管理，如果有相關疑似症狀，撥打06．2880180，將由專人妥為安排就醫。

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