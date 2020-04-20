南投縣安心即時上工計畫首批面試開跑　初審逾一半不符資格

▲南投縣即時上工計畫進行首批面試，順利錄取者最快24日就可開始上工。（圖／張弘昌攝影，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣即時上工計畫20日進行首批面試，第1梯開出41職缺，預計錄取37人。縣長林明溱表示，即時上工計畫的投保年資需滿2個月規定，造成部分工讀生或臨時工，無法通過資格審核。除依序面試錄取獲勞動部中彰投分署核定的職缺外，無法順利媒合即時上工部分，將透過就業服務中心等單位輔導協助。

南投縣政府為協助受疫情影響，無法穩定工作的減班休息，或被迫放無薪假員工度過難關，配合勞動部「安心即時上工計畫」盤點縣府各機關學校及各公所，釋出500個公部短期計時職缺。勞動部勞動力發展署中彰投分署目前已核准222個職缺，縣府20日下午在縣府一樓大應辦理面試，錄取者最快4月24日開始上工。

目前勞動部勞動力發展署中彰投分署已核准的222個職缺，第一波共48名，分盤集集鎮公所、魚池戶政、埔里戶政、南投地政及水里地政等5個機構；第二波174個職缺，由消防局、警察局、魚池鄉公所、鹿谷鄉公所、水里戶政、草屯地政、通里地政、新聞及行政處、社會及勞動處等9個機關局處提供職缺。

已核准的職缺中，以南投縣政府府內37個最高，13個鄉鎮市公所以集集鎮公所28個最高。續還有埔里鎮公所65個、魚池鄉公所50個都正在申請核定中；南投縣府教育處也將再提報115個職缺出來，未來計畫將涵蓋南投縣各鄉鎮市，以方便勞工朋友就近上工。

據南投就業中心統計，目前累計已受理229人申請登記，符合資格者共98人，不符合資格者共131人，主要原因為工作期限短，或投保期限未達2個月，非正職、無法提出在職證明等。

各機關職缺工作內容包括，量測體溫、發放口罩、環境清潔消毒、庶務工作、文書處理及其他簡易交辦事項等，1個月工作上限為80小時，時薪158元計算，每月所得最高可達1萬2640元，每人最長補助6個月，對於減班休息勞工不無小補。

縣長林明溱表示，安心即時上工計畫短期公部門計時職缺相關人力，主要為協助防疫工作，一方面可補充防疫人力的不，讓勞工朋友們也能為防疫盡一份心力，另一方面也能減緩減班休息對勞工帶來的衝擊，期望能協助勞工朋友們度過這次難關。

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