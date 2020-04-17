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同事爆確診！10護理師喊「有N95口罩才願照顧病患」竟遭停職調查

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▲美國,加州,帕薩迪納,Pasadena,新冠肺炎,醫護。（圖／路透）

▲加州「普羅維登斯聖約翰健康中心」的護理師要求有了N95口罩才願工作，竟遭停職。圖為加州帕薩迪納（Pasadena）的醫護人員。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

加州「普羅維登斯聖約翰健康中心」（Providence Saint John' s Health Center）的護理師古力克（Mike Gulick）表示，院方聲稱「沒有必要」，拒絕提供N95口罩。1名同事確診以後，他與另外9名護理師向主管表示，如果沒有N95口罩可戴，將拒絕進入病房、照顧患者，未料竟遭停職，接受人資單位調查。

《美聯社》報導，「普羅維登斯聖約翰健康中心」管理部門表示，一般外科口罩就足夠保護安全，護理師們沒有必要戴N95口罩，因此拒絕提供。

但據全美護理師聯盟（National Nurses Union），古力克負責的病房上周1名同事確診，他與另外9名同事向主管表示，如果沒有N95口罩，就不會進入病房，照顧新冠肺炎患者，未料竟遭停職，雖然仍被支薪，但正接受人資單位調查。

古力克透露，為了避免把病毒帶回家，每天下班後都先到旅館洗澡，用消毒水洗衣服。他的妻子也在洛杉磯的錫安山醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）擔任護理師，不但能夠戴上N95口罩，外頭還裝設一個空氣淨化呼吸器。

▲美國,加州,加州大學洛杉磯分校醫療中心,聖塔莫尼卡,醫護,N95,口罩,抗議,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州大學洛杉磯分校醫療中心的醫護抗議個人防護設備不足。（圖／達志影像／美聯社）

加杜拉（Angela Gatdula）是古力克的確診同事。她也曾問過院方，為何醫師可以配戴N95口罩，護理師卻不用，但對方引述疾病管制與預防中心（CDC）的說法表示，外科口罩已經足夠。她確診以後正在休養，預計下周回到工作崗位，並坦言當時非常害怕，「下一個確診的護士可能沒有那麼幸運，也許會住院或者死亡。」

院方發表聲明表示，截至14日為止，都有向所有護理師提供N95口罩，也已經增加供應量，且每天替口罩殺菌，「全國都出現短缺，這並不是個秘密。」但是，院方不願評論護理師遭到停職的事件。

▲美國,紐約,布朗克斯,護士,護理師,新冠肺炎,N95,口罩。（圖／路透）

▲美國紐約市布朗克斯（Bronx）的護理師抗議個人防護設備不足。（圖／路透）

CDC於15日表示，全國目前至少9200名醫護確診。隨著疫情擴散，美國許多地方防護設備短缺，紐約州、麻薩諸塞州、密西根州、伊利諾州、加州與賓州都有醫護發起抗議，在社群媒體上以「＃PPEoverProfit」的標籤帶動討論，或者提出正式申訴，有些人甚至自行購買、製作防護設備。

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