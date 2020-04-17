CNN主播替台灣發聲！大讚防疫典範「WHO卻不承認地位」

▲CNN主播古柏（Anderson Cooper）在採訪中稱讚台灣防疫典範。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

CNN主播古柏（Anderson Cooper）採訪前駐華大使駱家輝（Gary Locke）時提到，在新冠肺炎疫情爆發之際，台灣民眾仍能外出用餐、正常生活，甚至由政府發送口罩，似乎對此感到非常訝異。他在節目中表示，台灣的防疫典範十分特殊、非凡，卻不被世界衛生組織（WHO）承認。

古柏連線採訪駱家輝時，語帶訝異地提到，最近讀了許多關於台灣防疫的故事與報導，「如果你看看大家在Instagram上PO出的影片，台灣人還是會出門吃晚餐，生活似乎一如往常地進行，大家都戴著口罩，政府實際上甚至把口罩『發給』大家。」

古柏提到，台灣政府在疫情爆發「非常早期」時就已派遣人員，親自到武漢實際勘查情況，並依此判斷出情勢，「坦白說，與美國真的完全不同。」他也指出，WHO想與中國保持關係，所以甚至不願意承認台灣的地位與存在，「但是台灣的例子真的十分特殊、非凡。」

駱家輝在採訪中也表示，政府可能不願干擾經濟、取消活動，但世上許多國家仍在1月初首次收到WHO、中國通報以後，就採取了非常及時且準確的行動。他指出，美國東岸有許多來自歐洲的旅客，有些人已經染疫，「不幸地是，政府對此反應非常遲緩。」

駱家輝指出，政府忽略了來自疾病管制與預防中心（CDC）公衛官員的建議，甚至白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）這種內部人士早在去年12月與今年1月發出的警告，反而是許多州長、市長們當機立斷，開始實施嚴格措施，幸好現在開始展現出好的成果。

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