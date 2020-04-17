CNN主播替台灣發聲！大讚防疫典範「WHO卻不承認地位」

▲CNN主播古柏（Anderson Cooper）在採訪中稱讚台灣防疫典範。（圖／達志影像／美聯社）
記者吳美依／綜合報導
CNN主播古柏（Anderson Cooper）採訪前駐華大使駱家輝（Gary Locke）時提到，在新冠肺炎疫情爆發之際，台灣民眾仍能外出用餐、正常生活，甚至由政府發送口罩，似乎對此感到非常訝異。他在節目中表示，台灣的防疫典範十分特殊、非凡，卻不被世界衛生組織（WHO）承認。
古柏連線採訪駱家輝時，語帶訝異地提到，最近讀了許多關於台灣防疫的故事與報導，「如果你看看大家在Instagram上PO出的影片，台灣人還是會出門吃晚餐，生活似乎一如往常地進行，大家都戴著口罩，政府實際上甚至把口罩『發給』大家。」
古柏提到，台灣政府在疫情爆發「非常早期」時就已派遣人員，親自到武漢實際勘查情況，並依此判斷出情勢，「坦白說，與美國真的完全不同。」他也指出，WHO想與中國保持關係，所以甚至不願意承認台灣的地位與存在，「但是台灣的例子真的十分特殊、非凡。」
駱家輝在採訪中也表示，政府可能不願干擾經濟、取消活動，但世上許多國家仍在1月初首次收到WHO、中國通報以後，就採取了非常及時且準確的行動。他指出，美國東岸有許多來自歐洲的旅客，有些人已經染疫，「不幸地是，政府對此反應非常遲緩。」
駱家輝指出，政府忽略了來自疾病管制與預防中心（CDC）公衛官員的建議，甚至白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）這種內部人士早在去年12月與今年1月發出的警告，反而是許多州長、市長們當機立斷，開始實施嚴格措施，幸好現在開始展現出好的成果。
Fmr. Ambassador: China minimizing coronavirus is consistent with the government culture
Former US Ambassador to China Gary Locke says China minimizing the severity of coronavirus is consistent with the culture of the country's government. "It's like a military commander. They move from post to post and their success and their ability to get promoted depends on having good news and making sure there's no bad news," he tells Anderson Cooper. https://cnn.it/2KcwEfq由 CNN Replay 發佈於 2020年4月16日 星期四