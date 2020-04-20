綏芬河推「防疫有獎舉報」　檢舉隱瞞、亂跑者「屬實就發8500元」

▲確診病例暴增後，綏芬河口岸已緊急關閉。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸邊境城市「綏芬河市」近日增加多起新冠肺炎病例，大多是從俄羅斯透過陸路口岸進入，官方緊急關閉了口岸，並對社區實施封閉管制。為了進一步加強管控，綏芬河市19日宣布施行「有獎舉報」，舉報隱瞞、謊報病情等線索查證屬實的，每條線索給予2000元獎勵（約8500元新台幣），具有重大貢獻的關鍵信息的獎勵3000元（約12700元新台幣）。

▼綏芬河實施嚴格「社區管制」，並推出「有獎舉報」制度。



綏芬河疫情防控應急指揮部在通報文件中表示，為了進一步加強社區管控工作，有效控制新冠肺炎疫情風險源，充分發動廣大群眾參與疫情防控的積極性，決定在疫情防控期間實施有獎舉報。

文件中也列出了舉報獎勵範圍及內容：

一、隱瞞、謊報病情或旅居史、密切接觸人員等信息，或違反隔離、治療相關規定，擅離隔離區域、出入公共場所，故意傳播疫情，危害公共安全的行為。

二、近期出現發燒、咳嗽、乏力、腹瀉等症狀，未主動向社區告知，並到指定醫院進行就診的行為。

三、私自接納、容納非法入境人員居住，刻意隱瞞不報的行為。

四、與感染新冠肺炎人員接觸，但未如實向相關部門報告，或故意隱瞞的行為。

五、違反取消集聚性活動相關規定，違規在社區開展節慶、促銷，以及擅自舉辦酒席、聚餐、聚會等聚集活動的行為。

六、出現健康碼顯示黃碼、紅碼人員進出社區卡口，人員沒有阻攔報告的行為。

文件內指出，舉報線索查證屬實的，每條線索給予2000元獎勵，具有重大貢獻的關鍵信息的獎勵3000元。

不過，文件最後也強調，對惡意舉報、誣陷他人的行為，一經查實，將依法追究法律責任。

▼綏芬河官方派人搭建「方艙醫院」。

