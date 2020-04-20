歌詩達盛饌號「2700人0確診」！環球漂流15周逃疫情…今停靠西班牙

▲義大利豪華郵輪歌詩達盛饌號（Costa Deliziosa）環球15周以後終於將要停靠。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

義大利豪華郵輪歌詩達盛饌號（Costa Deliziosa）1月初從威尼斯出發，展開15周環球之旅，卻遇上新冠肺炎爆發，自從世界衛生組織（WHO）3月宣布「疫情大流行」後就不再放行任何人上岸。由於船上2,712人全都健康無恙，沒有任何病例，預計今（20）日停靠西班牙巴塞隆納，讓168人下船。乘客們紛紛表示，這真的「超乎現實、不可思議」。

《美聯社》報導，歌詩達盛饌號1月初從威尼斯出發，原本預計4月26日返回，但WHO於3月宣布「疫情大流行」、船隻從澳洲珀斯（Perth）離開以後就不再允許任何人員登陸，只有在技術或者添加燃料時靠岸，目前預計20日停靠西班牙巴塞隆納的港口，讓168名西班牙乘客下船，22日抵達義大利的熱拿亞（Genoa）讓其他乘客下船。

根據母公司義大利歌詩達郵輪（Costa Crociere），先前曾有乘客身體不適，但到西西里檢測結果呈陰性，此後沒有再出現其他狀況，因此乘客只被限制行動一小段時間，此後都能自由使用各種休閒娛樂設施。另外，郵輪遵循義國防疫措施，包括保持社交距離，限制餐廳人數等等，「船上1,814名乘客與898名船員的健康狀況不會對於公共健康造成任何問題，也沒有出現新冠肺炎病例。」

來自西班牙瓦倫西亞（Valencia）的乘客帕亞（Carlos Payá）與妻子一同旅遊，他18日表示，在許多艘郵輪疫情爆發之際，歌詩達盛饌號簡直「超乎現實、不可思議」，很感謝船長與船員的細心照顧，雖然坦言擔心身在家鄉的孩子們，很希望快點回去，但「其他旅客考慮到自己年紀大了，也很希望留在船上，因為他們知道這艘船非常安全。」

另一對來自法國馬賽（Marseilles）的夫妻指出，船上的活動「減少，有時甚至取消了。我們自從3月14日就無法再上岸，也就是34天」，與外界沒有接觸。

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