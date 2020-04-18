敦睦艦隊3確診！「700官士兵」急召回隔離、3軍艦全面消毒





▲軍艦傳確診。（圖／中華民國海軍臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

中央流行疫情指揮中心18日下午公布國內2名海軍敦睦艦隊實習生及1名職業軍人染疫，接觸者匡列「3軍艦700多人」，其中曾參與艦隊結訓典禮的參謀總長黃曙光，也必須自主健康管理14天。疫情指揮中心指揮官陳時中18日表示，700名官士兵將全數召回入住集中檢疫所。另外，這次出任務的3艘軍艦也進行全驗消毒。

海軍敦睦艦隊3實習兵確診新冠肺炎，指揮中心18日在記者會上表示，與2名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，已安排今日入住全台7處檢疫所，進行隔離並完成採檢，採檢結果將於明日公佈。

敦睦艦隊爆出確診案例，軍方不敢大意。陳時中指出，這次的三例確診分別在桃園、台中跟高雄，昨晚第一例確診出現後，指揮中心緊急與軍方聯繫，通知官兵在家隔離、不得外出，軍方也備妥交通，預計今天傍晚五點將700多人分七處檢疫所進行集中隔離。

針對這次出任務的三艘軍艦也已經進行全面消毒工作，目前將暫停執行任務。總統蔡英文對這起事件也高度關注，在聽取國防部部長嚴德發報告後指示，要求國防部全力配合中央流行疫情指揮中心，「從嚴、從速完全各項檢疫、疫調措施」，並再度檢視目前國軍防疫作為與相關整備。

▼軍艦傳確診，海軍緊急召回700人。（圖／記者吳奕靖翻攝）