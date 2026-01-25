不只霍諾德爬台北101超強！網轉頭一看喊猛：膽子也很大

　
不只霍諾德爬台北101超強！網點名攝影團隊：膽子也很大

記者曾筠淇／綜合報導

因天氣因素延期一天，全球知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今天終於進行攀爬台北101的挑戰。霍諾德開爬後神情從容，還在中場休息時說，「很好玩！就像在爬山啊！」在這段過程中，不只霍諾德讓人佩服，不少人也大讚攝影團隊很猛。

霍諾德穿紅色T恤爬台北101！手腳很俐落

霍諾德早晨8點30分左右，他身穿招牌紅色T恤，神情輕鬆的出現在台北101大樓底層。聽到群眾熱情的加油聲，霍諾德特地停下腳步，向群眾示意，並露出招牌的靦腆笑容，揮手表達感謝，隨後便專注走向起攀點進行準備。

儘管即將挑戰的是高達508公尺、完全無繩索保護的台北101，但霍諾德開爬後，速度相當快，手腳俐落的在台北101的玻璃帷幕與鋁合金扣件間移動，且神情看似輕鬆。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像）

▲攝影團隊認真記錄霍諾德的攀爬過程。（圖／翻攝自YouTube／Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像）

霍諾德趁著休息空檔調整呼吸，主持人透過無線電問道，「現在感覺如何？」掛在半空中的他，則語氣輕快的回答「很好玩啊！」還形容「這感覺就像在爬山啊！」並大讚台北的風景很美。

網友大讚攝影團隊也很猛

霍諾德的神色自若，讓許多民眾感到佩服，其中也有人提到，為了記錄霍諾德的挑戰過程，攝影團隊也得跟著霍諾德的腳步，就算他們有做防護措施，但同樣要不怕高才行。

不少網友就表示，「攝影師也是搏命演出」、「攝影師膽子也很大」、「​​旁邊攝影師太厲害了」、「上面的攝影大哥也是很勇敢」、「攝影師也很猛」、「攝影師也很強」。還有人直呼，「攝影師好像也不能中途想尿尿」。

01/23 全台詐欺最新數據

Netflix 今早直播美國極限攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，全程不使用任何繩索或安全防護裝備，吸引全球目光。除了官方轉播，網友也能透過「象山看台北」YouTube頻道一窺壯觀畫面，線上觀看人數突破1萬人，聊天室熱烈留言，為霍諾德加油打氣。

