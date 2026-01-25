　
    • 　
>
國際

全球關注霍諾德爬台北101！《CNN》首頁「第一手直擊」：景色太棒

▲▼ 美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲美國自由攀岩名將霍諾德於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／綜合報導

美國自由攀岩名將霍諾德今（25）日上午徒手挑戰攀登台北101，全程無任何安全設備，並由Netflix全球直播，引發國際高度關注。美媒《CNN》在首頁以即時更新追蹤動態。這棟總高度508公尺的台北地標，在雨天延期後放晴，成為全球焦點，霍諾德上午8時半現身向粉絲揮手致意。

現年40歲的霍諾德（Alex Honnold）以無繩索、無安全裝備的「自由獨攀」聞名於世，此次挑戰台北101，再度吸引國際媒體目光。台北101樓高101層，包含尖塔在內總高度達508公尺，攀登過程中幾乎沒有容錯空間，任何失誤都可能釀成致命後果，也因此被視為極具風險的極限挑戰。

《CNN》透過官網首頁即時更新，稍早更透露霍諾德在攀爬101大樓時，經過了在101大樓裡休息的妻子桑妮麥坎樂利斯（Sanni McCandless），妻子微笑著向霍諾德致意。報導指出，霍諾德即將完成一半賽程，他更直呼「景色太棒了！」

▲霍諾德愛妻桑妮，隔著玻璃為丈夫打氣。（圖／翻攝自Netflix）

▲霍諾德愛妻桑妮，隔著玻璃為丈夫打氣。（圖／翻攝自Netflix）

霍諾德過去受訪時曾談及選擇台北101的原因，表示自己童年時期就常攀爬建築物，但成年後受到法規限制，能合法取得攀爬建築的機會並不多，「只要有機會，就一定要把握。」他形容台北101是「完美的目標」，不僅路線自然、結構具有特色，也具備高度象徵性，唯一顧慮是外牆可能因天候而濕滑，但他直言「只要抓緊就沒事」。

原定於前一天（24日）登場的挑戰，因台北降雨、天候不佳而臨時延期。經過一晚休息與調整後，今晨天氣轉晴，霍諾德與Netflix拍攝團隊一早抵達現場，進行最後準備工作。他身穿紅色上衣現身時，面帶微笑向現場守候的民眾揮手致意，現場氣氛隨著起攀時刻逼近而逐漸緊繃。

▲▼ 美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

霍諾德挑戰台北101的消息迅速登上國際媒體版面，《CNN》更在官網首頁設置「不斷更新」專區，即時追蹤最新進展。報導指出，霍諾德將在沒有繩索或安全網的情況下，徒手攀登台灣這座101層高的摩天大樓，並回顧他過往的驚人紀錄。

《CNN》同時提到，霍諾德曾於2017年完成震撼攀岩界的壯舉，在未使用任何安全裝備的情況下，成功徒手攀登高約3000英尺（914.4公尺）的美國優勝美地國家公園「酋長岩」（El Capitan），一戰成名。

01/23 全台詐欺最新數據

421 2 6140 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／霍諾德徒手爬完101　蔡英文發聲！
有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德　拍片Cue「Taip
快訊／霍諾德「徒手爬完台北101」！　歷時1小時31分成功攻
黃國昌：高雄選戰拉下賴瑞隆是民眾黨共識　不排除跟柯志恩合作
快訊／4縣市大雨特報！　下到深夜
全球關注霍諾德爬台北101！　《CNN》首頁直擊：景色太棒
直擊／爬到77樓！遇「Google員工應援」　霍諾德驚：這層
快訊／最美一幕！　霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣
霍諾德攀爬101「一堆人貼窗狂拍」！　他批：怎沒管制

日本燒岳火山不安分！今凌晨狂震50次　氣象廳急升「噴火警戒」

川普威脅吃100％關稅　加拿大總理籲國人「購買國貨」

全球關注霍諾德爬台北101！《CNN》首頁「第一手直擊」：景色太棒

台北生活成本「超越東京」！資料庫揭亞洲最貴城市是它

不排除出兵墨西哥！　川普再曝「緝毒行動」陸上打擊最新計畫

俄軍逾300架無人機夜襲！烏克蘭逾120萬戶停電　-10度無法供暖

日本眾院解散後首場論戰　高市強調「自我防衛決心」

-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

川普嗆：加拿大若與中國簽自貿協定　將祭100％關稅

3周內2死！ICE明尼蘇達州射殺37歲美國公民　再度引爆怒火　

直擊／霍諾德登頂周邊民眾歡呼　民眾：「太酷了，很開心有來」

霍諾德徒手爬完101　蔡英文：不只是極限運動！也讓世界看見台灣

日本燒岳火山不安分！今凌晨狂震50次　氣象廳急升「噴火警戒」

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德　拍片Cue「Taipei 101」

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

快訊／見證歷史！霍諾德「徒手爬完台北101」　歷時1小時31分成功攻頂

黃國昌：高雄選戰拉下賴瑞隆是民眾黨共識　不排除跟柯志恩合作

碩士生爭2800元保全缺？　湖北大學招聘惹議 「高學歷就業寒冬」

川普威脅吃100％關稅　加拿大總理籲國人「購買國貨」

101觀景台擠爆百人！粉絲自製霍諾德喝珍奶爬101海報應援

SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ

「象山看台北」也直播霍諾德攀101　觀看人數破1萬

「象山看台北」也直播霍諾德攀101　觀看人數破1萬

Netflix 今早直播美國極限攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，全程不使用任何繩索或安全防護裝備，吸引全球目光。除了官方轉播，網友也能透過「象山看台北」YouTube頻道一窺壯觀畫面，線上觀看人數突破1萬人，聊天室熱烈留言，為霍諾德加油打氣。

不只霍諾德爬台北101超強！網轉頭一看喊猛

不只霍諾德爬台北101超強！網轉頭一看喊猛

爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂

爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂

直擊／霍諾德讓萬人齊頭仰望101

直擊／霍諾德讓萬人齊頭仰望101

他在台北101內揮手！霍諾德「探頭打招呼」

他在台北101內揮手！霍諾德「探頭打招呼」

國際焦點101台北101台灣霍諾德Alex Honnold

