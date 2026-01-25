全球關注霍諾德爬台北101！《CNN》首頁「第一手直擊」：景色太棒

▲美國自由攀岩名將霍諾德於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／綜合報導

美國自由攀岩名將霍諾德今（25）日上午徒手挑戰攀登台北101，全程無任何安全設備，並由Netflix全球直播，引發國際高度關注。美媒《CNN》在首頁以即時更新追蹤動態。這棟總高度508公尺的台北地標，在雨天延期後放晴，成為全球焦點，霍諾德上午8時半現身向粉絲揮手致意。

現年40歲的霍諾德（Alex Honnold）以無繩索、無安全裝備的「自由獨攀」聞名於世，此次挑戰台北101，再度吸引國際媒體目光。台北101樓高101層，包含尖塔在內總高度達508公尺，攀登過程中幾乎沒有容錯空間，任何失誤都可能釀成致命後果，也因此被視為極具風險的極限挑戰。

《CNN》透過官網首頁即時更新，稍早更透露霍諾德在攀爬101大樓時，經過了在101大樓裡休息的妻子桑妮麥坎樂利斯（Sanni McCandless），妻子微笑著向霍諾德致意。報導指出，霍諾德即將完成一半賽程，他更直呼「景色太棒了！」

▲霍諾德愛妻桑妮，隔著玻璃為丈夫打氣。（圖／翻攝自Netflix）

霍諾德過去受訪時曾談及選擇台北101的原因，表示自己童年時期就常攀爬建築物，但成年後受到法規限制，能合法取得攀爬建築的機會並不多，「只要有機會，就一定要把握。」他形容台北101是「完美的目標」，不僅路線自然、結構具有特色，也具備高度象徵性，唯一顧慮是外牆可能因天候而濕滑，但他直言「只要抓緊就沒事」。

原定於前一天（24日）登場的挑戰，因台北降雨、天候不佳而臨時延期。經過一晚休息與調整後，今晨天氣轉晴，霍諾德與Netflix拍攝團隊一早抵達現場，進行最後準備工作。他身穿紅色上衣現身時，面帶微笑向現場守候的民眾揮手致意，現場氣氛隨著起攀時刻逼近而逐漸緊繃。

▲霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

霍諾德挑戰台北101的消息迅速登上國際媒體版面，《CNN》更在官網首頁設置「不斷更新」專區，即時追蹤最新進展。報導指出，霍諾德將在沒有繩索或安全網的情況下，徒手攀登台灣這座101層高的摩天大樓，並回顧他過往的驚人紀錄。

《CNN》同時提到，霍諾德曾於2017年完成震撼攀岩界的壯舉，在未使用任何安全裝備的情況下，成功徒手攀登高約3000英尺（914.4公尺）的美國優勝美地國家公園「酋長岩」（El Capitan），一戰成名。