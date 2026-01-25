　
霍諾德攀爬101「一堆人貼窗狂拍」他批：怎沒管制？　兩派吵翻

▲▼ 美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德與觀眾打招呼。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）正在挑戰徒手攀登台北101，就有網友發現，大樓內竟有不少人貼近玻璃牆，拿手機對著攀爬中的霍諾德猛拍，好奇「不怕影響到他嗎？」對此，有網友認為，這應該要管制，避免干擾；但也有人認為，霍諾德根本不在意，還很開心地的民眾打招呼。

霍諾德徒手攀爬101　觀眾貼窗狂拍

有網友在PTT發文，霍諾德徒手攀登台北101的極限挑戰，全程不使用任何繩索或安全防護裝備，需要高度的精神專注，一絲分心都可能造成危險；然而，樓內部分民眾為了拍照或錄影，靠近窗邊，舉起手機緊貼玻璃，「都不怕影響到他嗎？」

貼文一出，有網友搖頭嘆，「超白癡，這要很專注，結果一堆在裡面干擾」、「其實應該要管制... 他之前攀岩攝影團隊都很怕影響到他」、「竟然沒管制，有夠白痴」。

不過也有人認為管太多，「主角跟主辦都沒禁止了，旁人是在哭夭喔」、「爬的人都不覺得怎樣，還打招呼，大驚小怪」、「跟民眾打招呼是有停下來立足點的地方」、「他還跟那些民眾打招呼欸」、「試爬都不知道幾次了，會影響早就跟101反映」、「人家alex都不在意了，有啥好罵的，正面看就是」。

據了解，台北101觀景台將於上午10點開始營業，民眾可購票登上89樓觀景台觀賞霍諾德攀登過程。不過，需留意購票與排隊時間，建議事先購買可選擇入場時段的預購票或快速通關票，以免錯過精彩畫面。另因現場架設攝影器材，觀景台內可能難以隔著玻璃近距離清楚目睹攀登細節。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

攀岩台北101霍諾德徒手攀登安全

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

