國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普威脅吃100％關稅　加拿大總理籲國人「購買國貨」

▲▼ 加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（圖／路透）

▲加拿大總理卡尼。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普24日警告，若加拿大與中國達成貿易協議，所有進入美國的加拿大商品將立即面臨100％關稅。在此之際，加拿大總理卡尼（Mark Carney）透過社群媒體發布事前錄製好的影片，呼籲加拿大國人購買國貨，應對來自其他國家的經濟威脅。

加拿大總理喊話　要國人購買國貨

CBC新聞等報導，卡尼發布的這段影片時長近1分鐘，全程未直接點名美國，但稱「當我們的經濟面臨來自國外的威脅時，加拿大人做出選擇：專注於我們能掌控的事」，並在結尾時強調「我們無法控制其他國家的作為，但我們可以成為自己最好的客戶。我們要購買加拿大製造的產品，用加拿大產品來建設國家」。

就在上個月，加拿大執政黨自由黨推動「購買加拿大產品政策」（Buy Canadian Policy），旨在通過在聯邦採購項目中優先選用加拿大產品，以保護加拿大勞工與產業。

川普譏卡尼「州長」　警告加拿大將被中國吞噬

卡尼近期結束訪中行程，與中國國家主席習近平會晤並達成相關共識，加拿大允許4.9萬輛中國電動車以6.1%優惠關稅稅率進入加拿大市場，中方則是預計降低對加拿大農漁產品的關稅，包括把芥花籽的加徵關稅從84%降至15%等。這趟訪問被視為加拿大在面對川普對關稅與主權施壓下，尋求分散風險的外交動作。

川普24日火力全開發文，不僅把卡尼降格稱為「州長」，更直言若卡尼以為可以讓加拿大淪為中國產品進入美國的轉運站，那是大錯特錯，中國將「徹底生吞活剝加拿大」，不僅會摧毀企業，也將破壞加拿大的社會結構與生活方式。

文中提到，這並非川普首次使用此稱呼，前總理杜魯道也曾遭此待遇，但這是卡尼首度「被降級」。

美加墨協定續約陷危機

其實早在本周稍早，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在瑞士達沃斯受訪時就曾示警，若加拿大繼續與中國玩弄政治，恐損害今年夏天將啟動的美墨加協定（USMCA）談判。

美加墨協定是美國、加拿大、墨西哥三國的貿易協議，三國需在7月前完成聯合評估，決定是否將協定延長16年，或是在2036年到期終止。

►川普嗆：加拿大若與中國簽自貿協定　將祭100％關稅

