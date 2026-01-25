　
地方 地方焦點

114學年度中小學圍棋錦標賽台南登場　拚棋力也拚升學加分

▲114學年度中等以下學校圍棋運動錦標賽在台南市永福國小舉行，全國中小學圍棋好手齊聚對弈，場上氣氛專注緊張。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

114學年度中等以下學校圍棋運動錦標賽，25、26日一連二天於台南市永福國小永福館登場，賽事依教育部與教育部體育署核定辦理，吸引全國國小、國中及高中職圍棋好手齊聚一堂，以棋會友、以實力爭取榮耀。

主辦單位指出，本項賽事除推廣校園圍棋運動外，更是教育部認可的升學指定盃賽之一，對國中及高中選手而言，具備實質升學加分意義。

本屆賽事分為團體賽與個人賽兩大類別，其中團體賽要求選手須具中華民國圍棋協會初段以上資格，個人賽門檻更高，限定四段（含）以上棋力選手報名，參賽人數雖不若一般賽事龐大，但整體競技水準相對提升，也讓比賽更具挑戰性。

團體賽25日率先登場，選手以校為單位組隊應戰，場場對弈皆須冷靜應變、精準布局；翌日舉行的個人賽，則考驗選手長時間專注力與臨場判斷能力。主辦單位期許選手能以平常心應戰，在賽場上完整發揮平日訓練成果。

▲台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰表示，國中及高中組選手可依比賽成績作為升學甄選加分依據，提升圍棋運動實質價值。

台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰表示，隨著運動部升格成立，本賽事正式列入教育部認可的升學指定比賽專案，國中組及高中組選手若獲得優異成績，可依規定作為升學甄選加分依據，涵蓋國中升高中、高中升大學等階段；國小組雖未納入升學加分行列，但獲獎學生仍可作為校內表揚或申請校長獎的重要佐證。

鄭如翰主委強調，希望透過制度化競賽，讓圍棋不再只是課後才藝，而是能成為學生長期投入、具備升學與競技價值的正式運動項目，持續擴大校園圍棋人口，培育更多優秀棋手。

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元)

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陳亭妃勝出因藍介入？　他揭林俊憲「換妃」手法

綠委陳亭妃在民進黨台南市長初選勝出取得提名資格，但這場初選沒有因結果揭曉而平息。民進黨中執委在會中質疑台南初選民調，可能被國民黨介入的跡象，賴清德總統則說「我很清楚」卻未具體說明，爭議持續延燒。國民黨內湖南港市議員參選人陳冠安今（25日）分析，這就是項莊舞劍、意在沛公，想要用程序有瑕疵之名，質疑初選結果，削弱陳亭妃的正當性，當陳的民調支持率開始下降，或是被逼進的時候，新潮流、林俊憲派就有「正當理由」，來發起「換妃」。

台南大樓7樓民宅起火　婦人嗆傷送醫

台南保時捷深夜連撞7汽機車　女駕駛疑酒駕

台南蜜棗新加坡高島屋熱銷黃偉哲攜手網紅直播行銷拓展海外市場

色男帶人妻上摩鐵拍性愛片！完事傳給她丈夫

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

