114學年度中小學圍棋錦標賽台南登場　拚棋力也拚升學加分

▲114學年度中等以下學校圍棋運動錦標賽在台南市永福國小舉行，全國中小學圍棋好手齊聚對弈，場上氣氛專注緊張。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

114學年度中等以下學校圍棋運動錦標賽，25、26日一連二天於台南市永福國小永福館登場，賽事依教育部與教育部體育署核定辦理，吸引全國國小、國中及高中職圍棋好手齊聚一堂，以棋會友、以實力爭取榮耀。

主辦單位指出，本項賽事除推廣校園圍棋運動外，更是教育部認可的升學指定盃賽之一，對國中及高中選手而言，具備實質升學加分意義。

本屆賽事分為團體賽與個人賽兩大類別，其中團體賽要求選手須具中華民國圍棋協會初段以上資格，個人賽門檻更高，限定四段（含）以上棋力選手報名，參賽人數雖不若一般賽事龐大，但整體競技水準相對提升，也讓比賽更具挑戰性。

團體賽25日率先登場，選手以校為單位組隊應戰，場場對弈皆須冷靜應變、精準布局；翌日舉行的個人賽，則考驗選手長時間專注力與臨場判斷能力。主辦單位期許選手能以平常心應戰，在賽場上完整發揮平日訓練成果。

▲台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰表示，國中及高中組選手可依比賽成績作為升學甄選加分依據，提升圍棋運動實質價值。

台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰表示，隨著運動部升格成立，本賽事正式列入教育部認可的升學指定比賽專案，國中組及高中組選手若獲得優異成績，可依規定作為升學甄選加分依據，涵蓋國中升高中、高中升大學等階段；國小組雖未納入升學加分行列，但獲獎學生仍可作為校內表揚或申請校長獎的重要佐證。

鄭如翰主委強調，希望透過制度化競賽，讓圍棋不再只是課後才藝，而是能成為學生長期投入、具備升學與競技價值的正式運動項目，持續擴大校園圍棋人口，培育更多優秀棋手。