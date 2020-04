▲ 台灣是全球職棒唯一開打,賴清德很有感:防疫只有團隊!沒有個人。(圖/翻攝「賴清德」臉書粉專)

記者郭世賢/綜合報導

新冠肺炎疫情席捲全球,所有體育賽事嘎然而止,連東京奧運都延期舉辦,國人最愛的國球「棒球」,各國選手都無法練習,只能在家活動筋骨並透過網路視訊和球迷Say Hello,可是在全世界疫情淨土之一的台灣的中華職棒卻領先世界,在4月12日投出全球第一球,準副總統賴清德18日在臉書寫下感想,他認為台灣的防疫就像棒球,「只有團隊,沒有個人。」

賴清德臉書全文如下:

小時候,我曾半夜爬起來替威廉波特的中華隊加油,那時在艱難的國際情勢中,台灣少棒承載了國人的民族情感。

今天,全世界棒球迷也大清早起床觀賞台灣的中華職棒,在嚴峻疫情當下,台灣職棒開打正是向全球體育迷的信心喊聲。

棒球將台灣與世界緊緊相連,美國人將棒球視為國民娛樂,此刻在大聯盟尚未知何時開打前,中職意外地一解美國棒球迷的思「球」之苦。

2014年,我曾以台南市長身份訪問美國亞利桑納州大聯盟響尾蛇隊春訓球場,並探望當時移地訓練的台南少棒球員,亞州Chandler市宣布8月21日為「台南市少棒日」,能為台灣棒球盡一份綿薄心力,我內心感到幸福。此刻台灣棒球能振奮全世界的棒球迷,國人與有榮焉。

這禮拜的中職球賽場場精彩,各隊強打者炮轟連連。隨著台灣棒球季開打,讓我們用陽光健康心態,團結面對武漢肺炎帶給全球的公衛挑戰。

There is no “I” in “team”.

棒球場上如此,對抗疫情時更然。

精彩好球,還在後頭。電影《魔球》(Moneyball)如此說著:How can you not be romantic about baseball?

#CPBL

・神級保養