國安官員示警：張又俠落馬如「中樞自我斬首」　台海風險不可排除

▲中共中央軍委副主席張又俠近日確定落馬。（資料照／翻攝新浪軍事）



記者陶本和／台北報導

中共中央軍委主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立同時落馬，震撼各界。對此，我國安官員25日表示，在現代戰爭準備中，參謀長是「大腦」，軍委副主席、參謀長同時被拿下等同指揮中樞被斬首；該官員示警，對台海與區域情勢，在中共一人決策下，資訊封閉誤判，不可排除透過對外衝突來凝聚內部的可能性。

國安官員表示，此事凸顯中國在習近平從「集體領導」過度到「一人集權」的系統性風險，在威權體制中，清洗高層通常有兩種邏輯：第一是清除異己，遂行權鬥；第二是殺雞儆猴，以整頓紀律。

政治面：又紅又專不再是安全感 已是「史達林式」清洗邏輯



首先在政治層面，國安官員分析，張又俠的落馬顯示出更深層的政治訊號，第一是「絕對忠誠」的無限上綱，習張兩家在父親一輩，可是有深厚的交情，張又俠過去也曾經被視為習近平在軍中最親近的盟友，甚至形容張又俠是習近平在解放軍的「壓艙石」。他認為，張又俠的落馬，意味集權者連又紅又專，都不再是安全感了，這已經是「史達林式」的清洗邏輯。

國安官員分析，在張又俠落馬之後，剩下其他的軍委成員、將領勢必陷入極度恐慌、高度揣摩上意，這會導致決策系統僵化，將領可能為了自保而傾向「報喜不報憂」，或是在軍事評估上迎合上意，誇大解放軍戰力，低估美台的防衛能力，決策品質不用太期待。

軍事面：指揮中樞斬首 解放軍內人人自危

接著，在軍事層面上，國安官員表示，這是指揮中樞的自我斬首，因為這不僅是負責政治與戰略指導的張又俠落馬而已，是連負責作戰指揮的聯合參謀部參謀長劉振立也落馬，這會造成作戰指揮鏈斷鏈。

該官員說，劉振立是僅存擁有實戰經驗的將領，負責統籌三軍聯合作戰，在現代戰爭準備中，參謀長是「大腦」，從軍委副主席、參謀長同時被拿下，等同指揮中樞被斬首。

國安官員分析，這波大清洗，從李尚福、魏鳳和，到火箭軍高層，再來到張又俠、劉振立，解放軍在短期內，其聯合作戰指揮能力勢必陷入混亂與重組，解放軍內會陷入人人自危。

該位官員評估，在解放軍的裝備與訓練上，會進入新一階段空窗，因為「反腐」往往牽涉裝備採購，張又俠又是長期掌管裝備發展，這似乎也暗示過去多年來的軍備擴張，可能存在巨大的虛假戰力問題。

台海區域情勢：不可以完全排除透過對外衝突來凝聚內部的可能性

至於對台海與區域情勢的影響，國安官員表示，如果中共一人決策「去理性」，各種非預期風險必須要非常慎重以對。他說，不可排除的是，有無可能為了解決內部經濟失敗、治理失敗壓力，而選擇訴諸軍國主義、民族主義，在台海、區域間進行更激進的邊緣策略？

該位官員說，這種清洗顯示出政權的不穩定性，為了轉移內部極度高壓的矛盾，或者因為獨裁者在資訊封閉下的誤判，還是不可以完全排除透過對外衝突來凝聚內部的可能性。