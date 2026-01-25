　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安官員示警：張又俠落馬如「中樞自我斬首」　台海風險不可排除

▲中共中央軍委副主席張又俠。（圖／翻攝新浪軍事）

▲中共中央軍委副主席張又俠近日確定落馬。（資料照／翻攝新浪軍事）

記者陶本和／台北報導

中共中央軍委主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立同時落馬，震撼各界。對此，我國安官員25日表示，在現代戰爭準備中，參謀長是「大腦」，軍委副主席、參謀長同時被拿下等同指揮中樞被斬首；該官員示警，對台海與區域情勢，在中共一人決策下，資訊封閉誤判，不可排除透過對外衝突來凝聚內部的可能性。

國安官員表示，此事凸顯中國在習近平從「集體領導」過度到「一人集權」的系統性風險，在威權體制中，清洗高層通常有兩種邏輯：第一是清除異己，遂行權鬥；第二是殺雞儆猴，以整頓紀律。

政治面：又紅又專不再是安全感　已是「史達林式」清洗邏輯

首先在政治層面，國安官員分析，張又俠的落馬顯示出更深層的政治訊號，第一是「絕對忠誠」的無限上綱，習張兩家在父親一輩，可是有深厚的交情，張又俠過去也曾經被視為習近平在軍中最親近的盟友，甚至形容張又俠是習近平在解放軍的「壓艙石」。他認為，張又俠的落馬，意味集權者連又紅又專，都不再是安全感了，這已經是「史達林式」的清洗邏輯。

國安官員分析，在張又俠落馬之後，剩下其他的軍委成員、將領勢必陷入極度恐慌、高度揣摩上意，這會導致決策系統僵化，將領可能為了自保而傾向「報喜不報憂」，或是在軍事評估上迎合上意，誇大解放軍戰力，低估美台的防衛能力，決策品質不用太期待。

軍事面：指揮中樞斬首　解放軍內人人自危

接著，在軍事層面上，國安官員表示，這是指揮中樞的自我斬首，因為這不僅是負責政治與戰略指導的張又俠落馬而已，是連負責作戰指揮的聯合參謀部參謀長劉振立也落馬，這會造成作戰指揮鏈斷鏈。

該官員說，劉振立是僅存擁有實戰經驗的將領，負責統籌三軍聯合作戰，在現代戰爭準備中，參謀長是「大腦」，從軍委副主席、參謀長同時被拿下，等同指揮中樞被斬首。

國安官員分析，這波大清洗，從李尚福、魏鳳和，到火箭軍高層，再來到張又俠、劉振立，解放軍在短期內，其聯合作戰指揮能力勢必陷入混亂與重組，解放軍內會陷入人人自危。

該位官員評估，在解放軍的裝備與訓練上，會進入新一階段空窗，因為「反腐」往往牽涉裝備採購，張又俠又是長期掌管裝備發展，這似乎也暗示過去多年來的軍備擴張，可能存在巨大的虛假戰力問題。

台海區域情勢：不可以完全排除透過對外衝突來凝聚內部的可能性

至於對台海與區域情勢的影響，國安官員表示，如果中共一人決策「去理性」，各種非預期風險必須要非常慎重以對。他說，不可排除的是，有無可能為了解決內部經濟失敗、治理失敗壓力，而選擇訴諸軍國主義、民族主義，在台海、區域間進行更激進的邊緣策略？

該位官員說，這種清洗顯示出政權的不穩定性，為了轉移內部極度高壓的矛盾，或者因為獨裁者在資訊封閉下的誤判，還是不可以完全排除透過對外衝突來凝聚內部的可能性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／霍諾德徒手爬完101　蔡英文發聲！
有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德　拍片Cue「Taip
快訊／霍諾德「徒手爬完台北101」！　歷時1小時31分成功攻
黃國昌：高雄選戰拉下賴瑞隆是民眾黨共識　不排除跟柯志恩合作
快訊／4縣市大雨特報！　下到深夜
全球關注霍諾德爬台北101！　《CNN》首頁直擊：景色太棒
直擊／爬到77樓！遇「Google員工應援」　霍諾德驚：這層
快訊／最美一幕！　霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣
霍諾德攀爬101「一堆人貼窗狂拍」！　他批：怎沒管制
直擊／霍諾德在101半空聊天！　狂讚台北：美到不行

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

霍諾德徒手爬完101　蔡英文：不只是極限運動！也讓世界看見台灣

黃國昌：高雄選戰拉下賴瑞隆是民眾黨共識　不排除跟柯志恩合作

美國防戰略報告以實力嚇阻中國　吳釗燮呼應：台灣持續強化國防

民眾黨版1.25兆軍購特別條例要來了　黃國昌：明下午開記者會說明

陳亭妃勝出藍介入？　陳冠安揭林俊憲「換妃」手段：削正當性

國安官員示警：張又俠落馬如「中樞自我斬首」　台海風險不可排除

沈伯洋揭2026中共鎖台三軸線　自嘲最大功能是當「箭靶」

民眾黨落實2年條款！6委員卸任去向曝光　回歸民間、轉戰諸侯選戰

哈佛、MIT青年訪團走進立法院　張嘉郡：讓世界走進台灣、理解台灣

在野黨批2張A4要1.25兆　行政院回擊：馬政府5次特別條例平均2.6張

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

霍諾德徒手爬完101　蔡英文：不只是極限運動！也讓世界看見台灣

黃國昌：高雄選戰拉下賴瑞隆是民眾黨共識　不排除跟柯志恩合作

美國防戰略報告以實力嚇阻中國　吳釗燮呼應：台灣持續強化國防

民眾黨版1.25兆軍購特別條例要來了　黃國昌：明下午開記者會說明

陳亭妃勝出藍介入？　陳冠安揭林俊憲「換妃」手段：削正當性

國安官員示警：張又俠落馬如「中樞自我斬首」　台海風險不可排除

沈伯洋揭2026中共鎖台三軸線　自嘲最大功能是當「箭靶」

民眾黨落實2年條款！6委員卸任去向曝光　回歸民間、轉戰諸侯選戰

哈佛、MIT青年訪團走進立法院　張嘉郡：讓世界走進台灣、理解台灣

在野黨批2張A4要1.25兆　行政院回擊：馬政府5次特別條例平均2.6張

直擊／霍諾德登頂周邊民眾歡呼　民眾：「太酷了，很開心有來」

霍諾德徒手爬完101　蔡英文：不只是極限運動！也讓世界看見台灣

日本燒岳火山不安分！今凌晨狂震50次　氣象廳急升「噴火警戒」

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德　拍片Cue「Taipei 101」

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

快訊／見證歷史！霍諾德「徒手爬完台北101」　歷時1小時31分成功攻頂

黃國昌：高雄選戰拉下賴瑞隆是民眾黨共識　不排除跟柯志恩合作

碩士生爭2800元保全缺？　湖北大學招聘惹議 「高學歷就業寒冬」

川普威脅吃100％關稅　加拿大總理籲國人「購買國貨」

101觀景台擠爆百人！粉絲自製霍諾德喝珍奶爬101海報應援

【經過都摸一下】朝聖霍諾德爬101遇延期！民眾現場測試：根本抓不住

政治熱門新聞

民眾黨落實2年條款！6委員卸任去向曝光　回歸民間、轉戰諸侯選戰

張嘉郡接待哈佛、MIT青年訪團

在野黨批2張A4要1.25兆　行政院回擊：馬政府5次特別條例平均2.6張

黃國昌：高雄選戰拉下賴瑞隆是民眾黨共識　不排除跟柯志恩合作

鄭麗君會放大藍白聲量？　作家表態：贊成卓榮泰跳下來選北市長

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

台美關稅15%「傳產大振」　工總、商總都肯定談判結果

幕後／綠北市長人選推府院級王牌？　如何絆住蔣萬安成考量之一

新加坡星光部隊傳撤台　專家：在試探底線

中國海警闖金限制水域　海巡驅離

國安官員示警：張又俠落馬如「中樞自我斬首」　台海風險不可排除

陳亭妃勝出因藍介入？　他揭林俊憲「換妃」手法

桃園婦倒垃圾遭夾殺奪命　張善政親赴慰問

更多熱門

相關新聞

沈伯洋揭2026中共鎖台三軸線　自嘲最大功能是當「箭靶」

沈伯洋揭2026中共鎖台三軸線　自嘲最大功能是當「箭靶」

中國大陸官媒《央視》24日下午報導，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。對此，民進黨立委沈伯洋坦言，看到中國的新聞，實在很難樂觀。他也分析，敵方將在2026年透過「解除武裝」、「認知改變」與「資源壟斷」三條軸線，企圖切斷台灣與世界的連結。

張又俠落馬　解放軍報曝原因：嚴重破壞軍委主席負責制

張又俠落馬　解放軍報曝原因：嚴重破壞軍委主席負責制

快訊／中共中央軍委副主席張又俠落馬！

快訊／中共中央軍委副主席張又俠落馬！

共軍第3次聯合戰備警巡！　26架次共機出海擾台

共軍第3次聯合戰備警巡！　26架次共機出海擾台

新加坡星光部隊傳撤台　專家：在試探底線

新加坡星光部隊傳撤台　專家：在試探底線

關鍵字：

張又俠劉振立解放軍軍委清洗台海局勢

讀者迴響

熱門新聞

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

霍諾德突「定格」嚇壞主持人

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

傳播妹KTV洗手台前遭性侵！台中人夫偷拍肉色片：她好主動我會怕

林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！

ETtoday全程直播霍諾德見證歷史

40歲富二代血糖飆600！拚3個月救回「雙眼卻瞎了」

色男帶人妻上摩鐵拍性愛片！完事傳給她丈夫

溼答答！　冷氣團要來了

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面