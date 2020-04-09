LIVE／「紓困陳時中」每天上火線！龔明鑫、林佳龍聚焦觀光業紓困





▲交通部長林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊經濟，行政院長蘇貞昌指定政委龔明鑫擔任「紓困陳時中」，9日下午15：30將召開第四場「紓困陳時中」記者會，這次主題聚焦觀光業紓困，由政委龔明鑫及交通部長林佳龍上火線。《ETtoday新聞雲》全程直播。

行政院9日下午15:30將召開紓困振興方案「觀光產業協助措施」說明記者會，「紓困陳時中」政委龔明鑫將與交通部林佳龍上火線，說明觀光產業紓困協助措施，內容聚焦再交通、觀光、旅宿補貼等，兩人也將回應外界關注之紓困時事議題。

新冠肺炎肆虐，交通部為協助業者度過難關，祭出多項補助計畫，如觀光從業人員與計程車司機補助3萬、推出人才培訓計畫，每人每月最多可得18960元等，針對觀光運輸業補助內容，林佳龍強調「寒冬要送暖，雨天要開傘。民間消費不足，政府更要撐住產業」。

總統蔡英文上週宣布紓困規模1兆500億後，蘇貞昌緊接著在清明連假首日召開臨時院會拍板細部規劃，同時指派政務委員龔明鑫擔任「紓困陳時中」，針對紓困2.0執行後續每日出面向國人報告。

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