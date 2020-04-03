大眾運輸載客量下滑　交通運輸業紓困的超前部署

▲新冠肺炎衝擊，台北車站大廳與地下街人潮明顯減少。（圖／記者李宜秦攝）

記者周佩虹／台北報導

這波新冠肺炎疫情對國內經濟造成重大影響，除了各消費產業外，首當其衝的大眾運輸業，旅客人次的下滑，影響的不只是站務收入，台北捷運率先在2月底宣布北捷站店鋪及出租廣告物業者的3到5月租金減半；台鐵也宣布調降所有商業空間租金，桃捷、高鐵也跟進，但防疫要超前部署，紓困也不能只做半套。

因為疫情影響，許多人會減少搭乘大眾運輸工具，或是乾脆自己開車，也有越來越多的公司企業，以遠距視訊連線方式開會，減少搭乘高鐵，避免可能的感染風險；大眾捷運也面臨類似情形，像是台北捷運在今年2月後每天運量從150萬到250萬之間降為150萬到200萬之間。

▲受疫情影響，高鐵2月運量下滑。（圖／記者李毓康攝）

根據資料顯示，高鐵今年2月的進站人數也是近3年來的最低點，過去3年每個月的進站人數，都能維持在500萬到600萬之間，今年2月則只有396萬8千多人。台鐵運量在今年2月前，每天的進站人數大多在60萬到80萬人之間，但今年2月則降到50萬至60萬人之間。

運量下降，各車站內的商場生意還是得做，原本已承接代理各項廣告業務的代理商，還是得繼續經營；台北市政府早在2月底就已公告：捷運站店鋪及出租廣告物業者，3到5月租金減半，以減輕業者營運成本，度過疫情難關；而新北市政府也在研擬相關紓困減租計畫。

此外，台鐵日前也已經宣布，從4月起車站內相關承租業者，包含車站商店、廣告、停車場、置物櫃、自動販賣機、公共運輸（轉運）等，連續3個月租金、權利金減收；微風承租台鐵台北車站地下1樓和1樓賣場，國光客運承租台鐵土地作為客運場站，其租約都可受到交通部補貼3個月。

▲桃捷4月1日起進行發燒篩檢，乘客搭乘時需全程配戴口罩。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃捷也針對「販賣統包商」、「廣告商」、「商業空間承租商」、「商業辦公空間承租商」及「排班計程車業者」，提出2月至5月租金減收50%措施；另外，也對「停車場業者」及「境外旅客單程票兌換業者」予以延長營運期間4個月。

至於台灣高鐵所規畫的調降車站商場租金方案，則是以去年同期全線月運量為比較基準，採階梯式連動調降商場租金，並回溯自今年二月一日起生效。依此方案推算，二月份商家底租可調降幅度為25%。

蔡英文總統3月12日針對疫情召開「國安高層會議」時曾表示，因為防疫的超前部署，所以國內疫情管控良好；但因應疫情帶來的經濟衝擊，政府更必須超前部署，強化短期經濟動能，維持台灣經濟活力。而政府連日加碼總計釋出1兆500億元的紓困計劃，行政院長蘇貞昌也喊出「企業不能倒，就業不能失，物流不能停，金流不能斷」，府院高層有這樣的決心，也需要所有的國公營事業共體時艱，一同打這場防疫持久戰。