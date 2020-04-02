交通紓困2.0／加碼275億！小黃遊覽車司機每月領1萬、航空業再投45億紓困貸款

▲交通部長林佳龍出席行政院臨時院會。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，嚴重衝擊全球各大相關行業，行政院今（2）日召開臨時院會，正式拍板通過紓困2.0各部提出之各項方案。其中，針對運輸部分，計程車、遊覽車司機確定每人每月補貼1萬元，連續補貼3個月，而針對航空業也加碼45億貸款補貼，最快清明假期過一週後辦理完成。

交通部紓困2.0方案，其中，針對受影響的計程車、遊覽車業者，交通部提出每人每月補貼1萬元，連續補貼3個月，對此行政院正式拍板通過，交通部長林佳龍表示此次紓困補貼主要是「以人」進行補助，小黃司機共有9萬2千名，遊覽車司機1萬6千名，1個人1個月1萬連續補貼3個月，總計加起來會有30多億元補助，皆有納入紓困2.0預算當中。



另針對航空業首當其衝，政府給予紓困貸款部分，林佳龍表示，第一波紓困特別預算已劃撥42億給予協助，這次2.0加碼提撥45億包括融資、貸款、利息補貼等通通都有，並配合公股行庫，包括中小企銀，信保基金有超過500億以上，可用三合一辦理，目前交通部已主動給予6大航空公司協助，最快清明假期過一週後辦理完成。

請繼續往下閱讀...

行政院政務委員龔明鑫表示，交通部為此次疫情的「重災區中的重災區」，第一階段紓困方案已給予交通部基金補助將近200億，此次紓困2.0再加碼275億，協助觀光旅宿、交通業者，除對員工照顧外也給予企業界支出成本相關補助，至於超大型海運、空運需要紓困貸款部分，將成立專案進行辦理。

因應新冠肺炎帶來衝擊，政府繼第一階段拿出特別預算600億，以及400億既有預算移緩濟急支援外，這次通過的紓困2.0特別預算，總計加碼至1千5百億元。行政院今（2）日正式通過第二階段紓困，行政院長蘇貞昌表示，因現在疫情險峻，每天增加5、6萬人確診，全球已累積逾90萬人染疫、4萬多人死亡，而因疫衝緊急產業受到衝擊部分，「原來特別預算針對當時只有中國疫情，現在是全球疫情，預算勢必要增加，基於對人民產業紓困需要，用一兆500億元預算以期渡難關。」